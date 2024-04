Révélations ! Les 2 salaires de Macky Sall en France et sa pension au Sénégal de 9,5 millions FCFA

Incroyable mais vrai ! L’ancien Président sénégalais devient employé de la France. Il est payé par l’Elysée pour vendre le « Pacte de Paris ». C’est ce qu’est devenu Macky Sall, Président du Sénégal pendant 12 ans. Au lendemain de la fin de son pouvoir, il a pris l’avion de commandement du Président sénégalais, aux frais du contribuable, pour se rendre à la Mecque où l’attendait son épouse. Ensuite il a enchaîné avec sa fonction d’Envoyé spécial du Président français et Président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P) …On le voit partout, sourire aux lèvres. Normal, il est plein au as avec ces 2 salaires et sa pension de retraite…

Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal est devenu un employé de l’Elysée. Il sillonne le monde sur les instructions que lui donne l’Elysée pour remplir des missions. Cela n’était jamais arrivé pour un ancien Chef d’Etat Sénégalais. Macky Sall est devenu un coursier d’Emmanuel Macron. Et cela, il n’a même pas attendu longtemps après sa passation avec Bassirou Diomaye Faye pour remplir son rôle d’Envoyé spécial de Macron.

Macky Sall a été formé à l’école publique sénégalaise. Boursier de l’Etat sénégalais à l’Université de Dakar, il devient ingénieur puis patron de PETROSEN. Ensuite il devient successivement ministre, Premier ministre, Président de l’Assemblée Nationale et Président de la République. Macky Sall a occupé toutes les hautes fonctions au Sénégal. Il doit se considérer comme un homme privilégié.

Aujourd’hui, il est employé par la Présidence française. Donc l’ancien Président sénégalais émarge dans le registre de l’administration française comme Envoyé spécial du Président français et Président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P) …

Ainsi le Sénégalais a tout fait pour Macky et aujourd’hui, il va payer ses impôts en France…Et c’est vrai, avec cette nouvelle fonction, Macky Sall va payer des impôts en France. Il va toucher sa pension de retraite de président Sénégalais (9.5 millions FCFA) et son salaire d’envoyé Spécial de Macron et son salaire aussi de Président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P).

Sa pension de retraite est régie par le décret 2023-125

« Le décret numéro 2013- 125 attribue à tout ancien Chef de l’Etat un traitement mensuel de 5 000 000 francs CFA, en plus de l’octroi d’une assurance maladie étendue au conjoint, de deux véhicules, d’un téléphone fixe, d’un logement et du mobilier d’ameublement. En cas de renoncement au logement affecté, tout ancien Président de la République perçoit une indemnité compensatrice d’un montant mensuel net de 4 500 000 francs CFA.

A sa pension de 5 millions FCFA/mois, il faut ajouter le montant mensuel de 4.500.000 FCFA pour son indemnité de logement. Ce qui fait que Macky a une pension de 9.500.000 FCFA/mois. Il a suffisamment de quoi vivre aisément le reste de sa vie avec sa famille. Après son départ du pouvoir, Macky Sall aurait pu rester au Sénégal dans sa résidence à Mermoz et vivre calmement toute sa vie. Il a choisi une autre voie pour un homme de son rang.

Les 2 salaires en France

En novembre 2023, le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé la nomination du chef de l’État sénégalais au poste d’Envoyé spécial et Président du comité de suivi du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P).

Il y a d’abord le poste d’Envoyé spécial. Macky Sall est nommé Envoyé spécial du Président Macron. Il pourra sillonner le monde pour porter les messages du Président Macron. Il sera envoyé principalement en Afrique auprès de certains Chefs d’Etat africain pour le compte du Président Macron.

Ensuite il y a le poste de Président du comité de suivi du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P). Il a déjà commencé le suivi du Pacte de Paris. Il a aussi comme assistant, son ancien ministre conseiller diplomatique, Omar Demba Ba.

En France, Macky Sall va percevoir deux salaires, mais cela en vaut-il la peine pour un ancien Président de la République ? Macky Sall aurait pu rester et attendre pour plus tard prétendre le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) ou alors le poste de secrétaire général de la Francophonie. Ce qui va à son rang. Seulement, il a choisi d’être un coursier d’Emmanuel Macron.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn