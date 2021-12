Les agents des CTE réclament leurs arriérés de salaire

Le collectif des travailleurs des Centres de traitement épidémiologique (CTE) élève la voix, réclamant plusieurs mois d’arriérés de motivations.

« Quand on prend, par exemple, l’hôpital Dalal Jamm, huit mois d’arriérés de motivation. Quand on prend les hôpitaux de Fann et Principal, ils sont à cinq voire six mois, quand on compte le mois de décembre. Quand on prend le Samu national, ils sont à douze mois », a dénoncé Elimane Fall, leur porte-parole.

Ils ont fait face à la presse, ce lundi 13 décembre. Ils réclament le paiement de la totalité des sommes dues par les services du ministère de la Santé.

Ces agents de santé, en première ligne dans la lutte contre la Covid-19, soutenus par le mouvement Frapp / France dégage, promettent de passer à la vitesse supérieure si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans les plus brefs délais.