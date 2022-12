Les brebis galeuses du gouvernement…Des ministres devenus milliardaires

Voici ce que l’opposition dénonçait et que l’OFNAC devrait poursuivre. Les corruptions au sein du gouvernement et l’enrichissement illicite de certains membres du gouvernement. Dans le gouvernement Amadou Ba, des ministres sont devenus vachement riches. Ils sont même plus riches que le Président et son PM réunis. Et pourtant ces ministres, avant leur nomination au gouvernement, avaient des comptes bancaires déficitaires. Aujourd’hui, ils sont sauvagement « riches »… Et avec la nomination de Serigne Bassirou Gueye à l’OFNAC, c’est comme si Macky envisageait de laisser libre cours à ces pratiques illégales…

L’opinion se met à douter sur la volonté ainsi que la sincérité du régime du Président Macky Sall à lutter réellement contre la corruption et l’enrichissement illicite. Des faits troublants tendent à confirmer l’opinion dans ses doutes. Dans le gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Amadou Ba, on y retrouve des ministres devenus subitement riches comme Crésus, alors que dans un passé récent, ils étaient dans le noir, avaient de la peine à sortir de leurs poches le plus petit centime. C’est pourquoi, l’on ne cessera jamais de s’interroger sur l’origine de leur si brusque enrichissement…

C’est le cas de ce ministre dont Xibaaru a un dossier en béton et qui est propriétaire immobilier à Abidjan. Et pourtant, voilà un individu qui avant de faire son entrée sous le gouvernement de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, n’était rien. Et, pourtant il est reconduit dans le gouvernement dirigé par Amadou Ba, et est actuellement en train de racheter des terres en Guinée (Conakry). Et il n’est pas le seul dans ce gouvernement.

Ailleurs, ces ministre auraient été sommé de s’interroger sur l’origine de leur enrichissement illicite. Mais c’est comme si au Sénégal, l’on fait tout pour les protéger. Des ministres qui s’enrichissent douteusement, qui se mettent à narguer le peuple, parce que, se disant vivre en toute impunité. Ce sentiment se renforce aux yeux de l’opinion, d’autant que dans le passé, les différents rapports de l’OFNAC contre des dignitaires de l’actuel régime, sont classés aux oubliettes.

Et, pour ne rien arranger les choses, la nomination de l’ancien Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye sème davantage le doute ainsi que la suspicion. Aussi bien des membres de la société civile, de l’opposition ne se font plus d’illusion quant à la volonté du pouvoir de lutter réellement contre la corruption et l’enrichissement illicite. Serigne Bassirou Guèye est accusé pour certains d’être un personnage exclusivement au service de l’Exécutif qu’il obéit aveuglément sur toutes ses directives.

Et les réactions n’ont pas tardé aussitôt après sa nomination. Le juriste Seybani Sougou s’épand à travers une tribune : « La nomination de Bassirou Guèye (un ex-Procureur délinquant à la tête de l’OFNAC est une insulte à l’état de droit et à la bonne gouvernance. L’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 29 juin 2018 a démontré que l’ex Procureur de la République avait agi comme un vulgaire délinquant dans l’affaire Khalifa Sall. Les termes de cet arrêt sont accablants ».

Et d’enfoncer le clou : « A l’OFNAC, Serigne Bassirou Guèye fera ce qu’il sait mieux faire au monde : falsifier des rapports et tenter (en vain) d’effacer les preuves des prédateurs et voleurs de deniers publics (crimes économiques commis par les malfrats du régime de Macky Sall) ». C’est le même sentiment qui anime le Président de l’ONG Legs Africa qui sur son compte Twitter réagit ainsi : « En nommant l’ancien Procureur Serigne Bassirou Guèye à la tête de l’OFNAC, le Président Macky Sall réaffirme sa volonté de saborder définitivement l’organe national de lutte contre la corruption qui est une exigence de la convention de Marida. Il nomme celui qui n’a jamais voulu suite aux rapports de l’OFNAC déposés au parquet ».

Pour sa part, l’ancien député Thierno Bocoum note : « L’OFNAC devient ainsi une coquille vidée de sa substance : la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes, en vue de promouvoir l’intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques. Nous noterons finalement que l’OFNAC qui a remplacé la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion (CNICC) n’est finalement qu’un cimetière de la lutte contre la corruption. »

Toutes ces réactions à la nomination de Serigne Bassirou Guèye à la tête de l’OFNAC ainsi que la reconduction dans le gouvernement de personnalités comme ces ministres sur lesquels nous enquêtons, témoignent que la mal gouvernance a encore de beaux restes sous le régime du Président Macky Sall.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn