Les BRICS frappent fort…le dollar chute en dessous de 60 % !

Alors que l’ordre économique mondial a longtemps été façonné par l’hégémonie du dollar américain, les signes d’une transition inévitable se multiplient. Aujourd’hui, une nouvelle étape vient d’être franchie : pour la première fois depuis des décennies, la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée sous la barre des 60 %. Ce déclin, loin d’être anodin, est le reflet de changements profonds impulsés par les économies émergentes, en particulier les membres du bloc BRICS, qui cherchent à redéfinir les règles du jeu financier global. À mesure que les banques centrales des pays en développement se détournent du dollar pour privilégier l’or et leurs devises locales, un nouvel ordre monétaire pourrait se dessiner.

Les BRICS abandonnent le dollar : Une stratégie qui menace l’économie mondiale

Depuis plusieurs années, les BRICS s’affirment comme des acteurs clés dans la redéfinition des équilibres économiques mondiaux. Face à une dépendance historique au dollar américain, ces nations adoptent une stratégie de diversification de leurs réserves. Les banques centrales de ces pays, conscientes des risques inhérents à la domination du dollar, se tournent de plus en plus vers l’or et leurs propres devises nationales. Cette tendance s’est accélérée, notamment sous l’impulsion de la Chine, dont la monnaie, le yuan, a triplé sa part dans les réserves mondiales pour atteindre 3 %. Un mouvement qui traduit une volonté claire de réduire l’emprise du billet vert sur les transactions internationales et de renforcer leur souveraineté économique.

La chute du dollar dans les réserves mondiales, qui s’établit désormais à 59 % en 2024, contre 72 % en 2002, ne relève pas simplement d’une réallocation de capitaux. Elle incarne un rejet progressif du modèle économique américain, exacerbé par les préoccupations autour de la dette colossale des États-Unis, estimée à 35 trillions de dollars. Les BRICS, en multipliant les initiatives pour promouvoir leurs monnaies locales, envoient un message fort : ils ne souhaitent plus être tributaires d’une devise dont la stabilité est de plus en plus remise en question.

Comment les BRICS redéfinissent les règles du jeu ?

La dédollarisation orchestrée par les BRICS ne se limite pas à une simple diversification des actifs ; elle préfigure une restructuration profonde des flux financiers internationaux. Cette transition impose une pression croissante sur les États-Unis, dont l’économie est historiquement dépendante de l’hégémonie du dollar. Si cette tendance se poursuit, les marchés financiers américains pourraient être confrontés à des turbulences sans précédent. En effet, une réduction significative de la demande mondiale de dollars pourrait déclencher une dépréciation de la monnaie américaine, entraînant des conséquences sur les taux d’intérêt, les marchés des changes et, potentiellement, sur la stabilité du système financier global.

Parallèlement, l’Europe n’est pas épargnée par cette mutation. L’euro, autrefois perçu comme une alternative crédible au dollar, a également vu sa part dans les réserves mondiales décliner, passant de 28 % en 2008 à 19 % aujourd’hui. Le yuan chinois, en particulier, bénéficie de cette dynamique, renforçant ainsi la position de la Chine sur la scène économique mondiale. Si cette tendance se poursuit, le paysage monétaire international pourrait bien être dominé par une multitude de devises, réduisant l’influence des monnaies traditionnelles et ouvrant la voie à une ère de fragmentation monétaire.

Les États-Unis et l’Europe sauront-ils s’adapter à ce nouveau paradigme, ou seront-ils relégués au second plan d’une économie mondiale de plus en plus multipolaire ?

Source : Coin Tribune