Richard Toll : Une femme donne naissance à des triplés

Une femme a donné naissance samedi à Richard-Toll à des triplés. Il s’agit d’une fille et deux garçons. D’après les blouses blanches, «la maman et tous les enfants se portent bien». Toutefois, notre source assure que la mère des triplés est suivie de prêt pour une «bonne utilisation des mesures hygiéniques et un allaitement correct». Les nouveau-nés pèsent respectivement 2,5, 2,2 et 2,1 kg.

Ce qui, une source de L’As, « nécessite un bon suivi, une bonne hygiène et de la propreté afin qu’ils puissent avoir un allaitement normal ». En attendant, l’hôpital a mis à la disposition de la femme une enveloppe financière et un important lot de matériels pour alléger les dépenses de la famille. Il y a cinq mois, une femme avait mis au monde un quadruplet au sein du même établissement sanitaire