HOMMAGE à la psychologue DioDo OumOu LY, l’Humaniste Disparue le mercredi 1er Août 2024

Fille de la jeune sœur de Thierno MOUNTAGA TALL et de Bocar Élimane LY de Saldé Tébégout, 2e Député du Département de Podor, Madame KANE Oumou DioDo LY était PSYCHOLOGUE.

ENSEIGNANTE en Psychologie, Elle a formé plusieurs générations d’assistant-e-s sociaux et d’Éducateur-e-s spécialisé-e-s à l‘École Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS).

Elle a également agi durant des décennies quasi bénévolement comme PSYCHO-THÉRAPEUTE à « Keur Halle yi » (La Maison de l’Enfance à l’Hôpital FANN de Dakar) y prodiguant des soins psychologiques à des enfants et y portant assistance à des familles en détresse psychique.

Enseignante-CHERCHEURE, Elle a participé à de nombreuses recherches et publications en Afrique et en Europe ainsi qu’à des émissions au Sénégal et à l’international.La Journaliste Caroline PARÉ animatrice de l’émission « Priorité SANTÉ » à Radio France internationale (RFI) en a témoigné.

« Bonjour Madame,

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai reçu l’annonce du décès de votre sœur, qui nous a fait l’honneur de participer à nos émissions, en particulier pour éclairer les auditrices sur des questions de santé psychique, permettant certainement d’aider et de soulager des femmes à l’écoute grâce à ses conseils et son expertise.

Je vous adresse, à vous-même et à l’ensemble de votre famille et proches, mes très sincères condoléances dans cette épreuve.

Bien à vous Caroline Paré–Rfi « ,

a t-elle écrit à la Cadette de la Famille de Bocar Élimane LY, notre jeune Sœur Mme WANE Adja Coudy Thierno LY.

MÈRE-Poule, en étroite collaboration avec son mari et ami, le Pédagogue, Boubacar KANE, Elle couva au sein de leur foyer bon nombre d’enfants de ses Frères, de ses Sœurs, de ses Cousins et même de ceux de simples relations. Non seulement, elle prit soin de chacun d’eux selon sa personnalité et ses besoins spécifiques, mais, elle leur inculqua une très bonne éducation et s’assura de leur réussite scolaire et universitaire. Chacun-e- de leurs protégé-e-s sortit de chez Eux son diplôme sous le bras et armé-e-s spirituellement, socialement et académiquement.

En fait, Oumou/DioDo est la digne héritière de Bocar Élimane LY et de Rouguyatou Amadou Mountaga Cheikh Oumar Tall, des Champions de la construction du « Jokkere Enndam » ou « Jokkmbokk » c’est-à-dire le maintien scrupuleux des liens sacrés de la Parenté et de l’Unité familiale, celle delafamille élargie à l’Africaine.

C’est dire qu’Oumou/Diodo LY A LAISSÉ SA MARQUE SUR L’HUMANITÉ soit, ici au Sénégal, en Afrique de l’Ouest ainsi qu’en Europe, en particulier en Belgique et en France.

Comme m’avait dit un Ambulancier de l’Hôpital de FANN à Dakar, Mme KANE Oumou/Diodo LY méritait une MÉDAILLE NATIONALE.

Mais, par les Témoignages qui ont fusé de toutes parts, par les Remerciements, par les Reconnaissances de sa bonté, de sa GÉNÉROSITÉ matérielle distribuée discrètement et intellectuelle offerte de façon pédagogique, par les Prières venant du fond des Cœurs des un-e-s et des autres (ancien-e-s étudiant-e-s, patient-e-s qu’elle a traité-e-s, collègues de travail dont elle forma bon nombre d’entre Eux/Elles,de tous les membres de sa Famille, grand-e-s et petit-e-s, de son époux Boubacar KANE ainsi que des parent-e-s et ami-e-s de celui-ci, etc.), Madame KANE OumouDioDo LY a assurément reçu la MÉDAILLE d’HONNEUR CITOYENNE.

Paix éternelle à sa belle Âme !

Ta petite sœur, ton amie qui a beaucoup appris de Toi,

Aoua Bocar LY-Tall

Sociologue, chercheure, écrivaine et conférencière internationale