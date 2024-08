La presse résiste à la pression du régime…une première bataille réussie

La presse sénégalaise traverse une période très sombre. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, beaucoup de patrons de médias n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Entre pressions fiscales, mise en demeure et discours menaçant, les journalistes ont décidé d’activer l’une de leurs armes les plus puissantes. Ils ont décidé d’observer une journée sans presse, ce mardi. Ce pour alerter sur les difficultés des médias. Malgré la campagne de propagande sur les réseaux, la presse a fait comprendre au «monstre» qu’elle reste debout.

Studios fermés, salle de rédactions vides, des journalistes qui sont restés chez eux, les médias ont largement observé la «Journée sans presse » lancée par leurs patrons hier mardi 13 août 2024. Ils dénoncent la grave « menace » qui pèse sur la liberté d’informer et la pluralité des médias. Sur 42 quotidiens, ce mardi, seuls cinq (5) journaux ont paru. Ce qui n’est pas sans surprise dans le monde des médias.

« Quelques journaux ont choisi de ne pas respecter le mouvement, comme le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil et les journaux Walf Quotidien et Yoor-Yoor, un journal dont la ligne éditoriale est favorable au pouvoir. Les chaînes de télévision RTS et Walf TV ont aussi continué à émettre », précise Le Monde.

Cette journée du mardi fut une grande réussite. Du côté du pouvoir, on essaie de minimiser mais cette grève a retenti jusqu’en dehors de nos frontières. La presse étrangère a largement parlé de cette journée. Il suffit de faire un tour sur la toile pour s’en rendre compte. Toutes les organisations internationales de défense de la liberté d’information ont apporté leur soutien aux patrons de presse.

Reporter Sans Frontières appelle les autorités sénégalaises à « veiller à ce que cette crise ne prive pas les Sénégalais d’une presse bouillonnante ». L’Union Internationale de la Presse/section Sénégal soutient le CDEPS et invite l’Etat à ouvrir des discussions avec les parties prenantes

Et pourtant une presse aux ordres a voulu noyer cette journée. Des journalistes ont honteusement abandonné leurs confrères et consœurs. Certains sont même allés jusqu’à être le bras armé des hommes politiques pour dénigrer leurs camarades. La ligne de défense de cette presse a été de reprendre la position de l’armée virtuelle du pouvoir. Sur les réseaux sociaux, il a été noté une campagne de propagande organisée pour ne réduire le problème des médias à une question de paiement d’impôt. Si ce n’était que le cas, la presse ne serait pas réduite à ranger micros et plume. D’ailleurs les médias d’État doivent plus rien aufisc.

La bataille de ce mardi consistait à faire comprendre à, qui veut l’entendre, l’ensemble des problèmes du secteur de la presse. La fiscalité n’en est qu’un pan. Des comptes ont été bloqués. Depuis des mois, des journalistes peinent à entrer dans leurs fonds. Ce parce qu’ils n’ont toujours pas pu percevoir de salaire.

Dans leur «Édito-Mort programmé de la presse» publié lundi, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS) liste les maux dont souffre la médias sénégalais depuis près de quatre mois. Il s’agit entre autres de la «Fermeture des comptes bancaires, production d’état exécutoire de saisie de matériels de production, rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, gel des paiements, mise en demeure, refus de concertation».

Cette journée aura permis au monde de la presse de comprendre l’hypocrisie de certains hommes politiques. Certains n’ont pas hésité à tirer sur la presse. Mais, elle démontre aussi la division au sein de cette corporation qui a toujours su faire face à tous les régimes. Depuis 2012, de nouveaux types de journalistes ont émergé. Des hommes et femmes se sont érigés en bouclier pour défendre des hommes politiques. Mais il semble qu’ils n’ont pas retenu la leçon avec le régime de Macky Sall. Ces politiciens sont loin d’être leurs amis. Et ils s’en rendront compte à leur dépend.

Comme l’a si bien rappelé Thierno Bocoum, «il est temps que tous les démocrates se donnent la main pour stopper le projet de liquidation de la liberté d’expression en général, de la liberté de la presse en particulier et du choix de la diversité». Le nouveau régime doit éviter de sombrer dans l’ivresse du pouvoir. Asphyxier les médias ne fera pas plier des journalistes formés à bonne école. Aux patrons, il y’a une nouvelle bataille qui s’annonce. Il s’agit d’améliorer les conditions des jeunes reporters. Voilà comment redorer le blason de la presse !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn