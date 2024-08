Sonko, le héros Sénégalais devient le zéro africain…il est vomi

C’est le règne panafricain le plus éphémère. Un homme adulé par les siens et par tout un continent pendant trois années avant qu’il n’accède au pouvoir, se retrouve sur le banc des accusés à la quatrième année. Ousmane Sonko est cet homme qui a conquis tout un continent en seulement 3 années de combat politique. Il a séduit par son discours Sankariste, son endurance à la Mandela et la hargne de Lumumba. Tous les africains le voyaient comme le conquérant qui devait délivrer l’Afrique. Mais l’ivresse du pouvoir a eu raison de lui…en seulement 6 mois de pouvoir.

Ousmane Sonko a nommé son parti, « Les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les Patriotes Africains du Sénégal ont fait des émules à travers l’Afrique. Les intellectuels africains ont vu en Ousmane Sonko la réincarnation des pères fondateurs de l’Afrique qui prônaient un panafricanisme. Et cela passe par la décolonisation totale des mentalités, de l’économie et des territoires. Et c’est ce combat de Sonko qui a été perçu par les africains comme le début d’une liberté intégrale du continent.

En parlant de Kemi Seba du Bénin, d’Ousmane Sonko du Sénégal et de Clément Dembélé du Mali, Le Dr Cheikh Dieng disait qu’on « peut même parler d’une régénérescence de l’ambition de libération des pères fondateurs ». Sonko menait au Sénégal un combat pour une rupture totale…Avec l’ancienne colonie, la France. Une souveraineté totale avec le départ des troupes françaises. Et une monnaie afro-africaine en remplacement du Franc CFA (autrement franc des colonies françaises d’Afrique devenu franc de la Communauté financière africaine puis franc de la Coopération financière en Afrique).

Le combat de ces nouveaux panafricains est « une réinvention des rapports internationaux sur d’autres valeurs pour une Afrique plus offensive dans la défense de ses intérêts et dans la quête de sa dignité, une Afrique, qui retrouverait une place respectable dans le concert des nations et qui améliorerait durablement le bien-être de ses populations » selon Dr Cheikh Gueye, un des auteurs du Rapport alternatif sur l’Afrique (RASA)

Au Burkina les jeunes voient en Sonko, Thomas Sankara, une grande figure du panafricanisme. Au Ghana, il est comparé au héros national, Kwame Nkrumah. Au Congo, les jeunes l’assimilent à Patrice Lumumba. L’opposant radical va à contre-courant des « modèles néo-libéraux, aculturels et occidentalos-centrés » comme le mentionne le Dr Cheikh Dieng. Sonko brise les codes de la françafrique et apparaît comme le modèle du panafricanisme intégral…Et cela jusqu’à son arrivée au pouvoir.

Le héros africain accède au pouvoir par le slogan « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko » (Sonko est Diomaye, Diomaye est Sonko). Ce coup magique de Com’ séduit les Sénégalais qui font de Diomaye le Président de la république. Sonko est nommé Premier ministre le même jour de la prestation de serment du nouveau président. Ce dernier donne à son PM tous les pouvoirs. Le nouveau premier ministre, patron du nouveau président dans son parti PASTEF, nomme plus de 200 personnes dans les 3 mois qui suivent sa nomination, vire plus de 1000 personnes suspectées de faire partie des protégés de l’ancien régime…Et jette en prison tous ceux qui le critiquent.

Un autre fait majeur du nouveau patron du Sénégal, il tourne le dos à l’AES ou Alliance des Etats du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) qui a quitté la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) considéré comme un instrument de la France pour faire main basse sur les richesses des états l’Afriques de l‘Ouest. Le maire de Ziguinchor, alors opposant radical, avait promis de rejoindre cette alliance en cas de victoire à la présidentielle. Devenu homme fort du Sénégal par la volonté du président élu, Sonko tourne le dos à l’AES.

Pire, des organisations étrangères pour la défense des droits de l’Homme sont autorisées par les autorités sénégalaises à manifester contre le Burkina à Dakar. Les états de l’AES solidaires, s’éloignent de Sonko. Et les jeunes de l’Afrique de l’Ouest, du centre, de l’Afrique orientale, voient en Sonko, un politicien qui a porté les apparats du panafricaniste pour les séduire. De Niamey à Ouagadougou, de Bamako à Conakry et Freetown, de Monrovia à Yaoundé en passant par Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou et Lagos, Sonko est vomi. Il est passé de héros à Zéro…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn