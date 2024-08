Les avocats de Sonko ouvrent un nouveau front…vers un grand échec ?

Quand est-ce que le premier ministre va-t-il se concentrer sur sa nouvelle mission ? Depuis qu’il a été nommé, Ousmane Sonko s’est lancé dans une spirale de polémiques. Il ne se passe plus un seul jour sans que le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne soit au-devant de l’actualité. Si ce n’est pas Sonko, ce sont ses proches qui le lancent dans une polémique. La preuve, ces avocats ont ouvert un nouveau front. Et si l’ancien maire de Ziguinchor suit ses robes noires, il risque d’avoir une grosse surprise en ce début de mandat.

Les avocats de Ousmane Sonko ont annoncé leur intention de saisir la justice dès le 12 août 2024. La plainte sera déposée au Parquet de Dakar et visera le journaliste et patron du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, accusé de «diverses infractions». La raison d’un tel acte est que depuis quelques jours, le pool d’avocats de l’actuel Premier ministre dit constater «des attaques qu’il qualifie de systématiques et injustifiées. Ces attaques, jugées injurieuses et séditieuses, sont dénoncées par son pool d’avocats qui les considère comme des infractions pénales».

Malgré ces attaques, Me Bamba Cissé et Cie affirment que Ousmane Sonko est resté «indifférent». N’empêche, ses avocats insistent «sur leur rôle de surveillance» et disent « ne tolérer aucune dérive non fondée sur des considérations politiques, soulignant leur détermination à défendre leur client face à ce qu’ils estiment être des violations de la loi pénale sénégalaise». Une sortie qui relance les débats sur les priorités du nouveau régime. «Ce gouvernement ne semble pas avoir compris les véritables préoccupations des Sénégalais. Au lieu de se concentrer sur les problèmes qui les touchent réellement, il se perd dans des affaires futiles», a réagi un internaute sur les réseaux sociaux.

Faut dire que les avocats de Ousmane Sonko ne s’y prennent pas de la bonne manière. Il semble être en ordre de bataille pour s’attaquer à toutes les personnes qui vont critiquer leur client. Sauf que le délit d’opinion est obsolète. Et l’actuel premier ministre, lorsqu’il était dans l’opposition, a toujours été contre ces délits d’opinion.« L’article 80 est une hérésie juridique qui doit disparaître de notre corpus pénal. Celui qui est allergique à la critique ne doit même pas diriger une famille ou un parti, a fortiori un État », avait déclaré Ousmane Sonko en juin 2020.

Ne serait-ce que pour cette position, Me Bamba Cissé et Cie devait éviter de se lancer dans cette entreprise périlleuse. Mais ils ont choisi le mauvais moment pour passer à l’acte. Les sénégalais seraient tentés de se demander si c’est une coïncidence ou une grossière mise en scène cette plainte ? Aussitôt après avoir opéré des changements au sein de la magistrature, ils annoncent des plaintes contre le plus critique du régime en place. Si celà ce n’est pas museler les critiques, ce n’est pas loin de l’être.

Mais Ousmane Sonko devrait faire attention. De Senghor à Macky Sall, personne n’a réussi à museler le peuple. Son avènement politique devrait le lui rappeler. C’est quand Macky Sall a décidé de réduire l’opposition à sa plus expression qu’il s’est lancé en politique. Grâce à un peuple, qui est contre l’injustice, le leader de Pastef a réussi à être le PROS (Président Ousmane Sonko). Alors s’il veut refaire les mêmes erreurs, il risque d’en payer le prix fort. Il doit tout faire pour refermer la porte dérobée ouverte par ses avocats. Sinon ça ne sera pas sans conséquence.

Le texte de Me Bamba Cissé ne fait que refléter la peur du nouveau régime. Ce genre de comportement on le voyait que dans les régimes en fin de règne. C’est ce type de comportement que Pastef a combattu avec des armes, qui parfois ont été très déloyales et contestées. Utiliser l’outrage pour neutraliser sera très contre-productif. Ces dispositions liberticides doivent purement et simplement être supprimées. Le nouveau régime doit savoir encaisser et se concentrer sur le «PROJET» toujours invisible qu’ils ont vendu aux sénégalais. Voilà des attitudes qui vont gravement nuire au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru