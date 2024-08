L’APR a peur…Mais Sonko a aussi peur : voici ce que craint le PM

C’est le moment des règlements de comptes après la prise du pouvoir par Bassirou Diomaye Faye et son « patron » Ousmane Sonko qui décoche des flèches dans toutes les directions. Et rien n’échappe au sabre de Sonko. Les politiciens, les influenceurs et activistes mais aussi les journalistes. Sonko prépare un assaut contre les anciens dirigeants. Les partisans de Macky dénoncent un acharnement et appellent à faire face. Mais le PM veut éradiquer toute contestation en portant l’estocade par le biais de ses avocats à certaines personnes qui l’empêchent de dormir. Le PM Ousmane Sonko a-t-il peur ?

Pendant le règne de Macky, la peur s’était installée dans le camp de l’opposition que le président voulait réduire à sa plus simple expression. Pendant 12 ans, les opposants étaient brimés, humiliés et enfermés après des procès expéditifs ou écartés des listes électorales. Macky Sall avait la main lourde contre ses adversaires et le coude trop pesant sur les dossiers judiciaires de ses proches. L’opposant radical, Ousmane Sonko, avait promis de libérer le peuple contre les abus du pouvoir de Macky. Il prônait une rupture totale.

La coalition de l’opposition arrive au pouvoir et entreprend une chasse contre les « sorcières » de l’ancien parti au pouvoir en l’absence de l’ancien président, exilé au Maroc avec toute sa famille. Dans la panique, les partisans de Macky se mobilisent : « L’Alliance Pour la République appelle les militants et responsables aux côtés de ceux de BBY et de tous les démocrates et républicains à rester vigilants et à faire face à ce mode de gouvernance disruptif, qui bégaie dangereusement entre régression démocratique, totalitarisme et tâtonnement économique. Faire face…c’est barrer la route aux fossoyeurs des libertés, de la démocratie et de l’État de droit ».

Ousseynou Ly, Le ministre-conseiller, porte-parole de la Présidence et responsable de Pastef dans la commune de la Médina, parlant de l’Apr, raille « une opposition apeurée et en panne d’inspiration » : « Rien n’a changé ! Ce sont les mêmes magistrats et les mêmes cours et tribunaux. Les codes et textes réglementaires sont les mêmes qu’en 2023. Et puis pourquoi cette peur inhabituelle ? N’est-ce pas que le pays a été bien géré de façon sobre et vertueuse pendant ces 12 années de régime apériste ? Si dans cet exercice tout aussi normal on y voit une prétendue « chasse aux sorcières » alors que rien ne renvoie à cela c’est parce qu’on se considère « sorcière » a déclaré Ousseynou Ly.

Certes la présidence de la République par la voix de son porte-parole qualifie l’opposition de peureuse. Mais les agissements de Sonko par les démarches de ses avocats montrent la panique dans le camp du Pm. Les avocats du PM attaquent tous ceux qui profèrent des critiques à l‘encontre du premier ministre. Alors il décoche des flèches contre ceux qui le critiquent souvent. Les journalistes et surtout l’un d’eux est particulièrement visé

Les avocats de Sonko déclarent : « Il a été constaté depuis quelques jours des attaques systématiques et injustifiées, parfois même injurieuses et / ou séditieuses, sans lien avec la critique objective de la gestion du pouvoir, contre le Premier ministre Monsieur Ousmane SONKO, Président du Parti Pastef-les-patriotes. Ces faits sont constitutifs pour l’essentiel d’infractions, réprimées par notre dispositif pénal ». Mais ce qui est plus intrigant, c’est lorsque les avocats déclarent en fin de communiqué

« Monsieur SONKO reste indifférent auxdites attaques, mais son pool d’avocats entend assurer son rôle de veille et ne tolérera plus aucune dérive, non motivée par des considérations politiques, commise au détriment de leur client, et constitutive d’infraction à la loi pénale sénégalaise, sans réaction judiciaire ». Si Sonko reste indifférent aux attaques, alors les avocats sont choqués à sa place ? Cette dernière phrase de la déclaration des avocats signée par Me Bamba Cissé, montre à quel point le Pm Ousmane Sonko panique dans sa tour de verre. Selon l’ancien Commissaire de Police Kéita, Sonko a peur

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn