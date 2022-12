Les députés « agresseurs » du PUR seraient blessés et en convalescence

Massata Samb et Mamadou Niang font l’objet de plaintes. Recherchés et toujours introuvables, Les Echos, rapporte qu’ils se seraient blessés lors de la bagarre et sont en convalescence. Ils ont respectivement une incapacité temporaire de travail (itt) de 21 jours et de 10 jours.

Les deux députés du Pur et membres de la coalition Yewwi Askan Wi n’ont pas encore reçu notification de leur convocation. Une médiation est en branle pour apaiser la tension entre les parties, via la diplomatie interne de l’Assemblée.

La députée Amy Ndiaye Gniby avait tenu des propos jugés offensants sur Serigne Moustapha Sy, déclenchant ainsi la furie des sus recherchés.