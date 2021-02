Les députés de l’opposition ne peuvent pas auditionner Adji Sarr, selon…

Le député Théodore Monteil, invité de l’émission Jury du dimanche, a répondu aux députés de l’opposition et autres soutiens d’Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viol présumé et menace avec arme à feu, qui demandent que Adji Sarr et les témoins soient auditionnés.

« C’est le député Ousmane Sonko qui est visé par la lettre, nommément. Ensuite, quand le bureau de l’Assemblée nationale se réunit, il n’examine que trois choses : Est-ce que la demande est sincère, est-ce qu’elle est loyale et est-ce qu’elle est juste. A partir de là, ils adhèrent à la demande ou pas. L’article 52 ne parle que de l’audition du député. En aucun moment, on ne parle de l’audition d’une personne », a précisé le rapporteur de la mission d’informations parlementaires sur les inondations. Ainsi, il pense que les députés de l’opposition outrepassent leurs prérogatives en demandant l’audition de Adji Sarr et des témoins. « Ils n’ont pas le droit de les entendre. Aucun texte ne leur permet de le demander. Lors des débats le président, le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre prendront la parole », explique Théodore Monteil.