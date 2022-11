Les doutes de Mamadou Lamine Diallo sur l’affaire des 45 milliards

45 milliards pour la forêt de Casamance, je n’y crois pas

Le gouvernement soutient que le corps des Eaux et Forêts doit être armé pour faire face aussi au trafic de bois de Casamance, donc pour protéger nos ressources naturelles. Le bois de Casamance est exploité au vu et au su des communautés villageoises, des maires Apr corrompus, et des forces de défense et de sécurité. Ce n’est pas une question de sous-équipement des unités de patrouille des Eaux et Forêts. Cette affaire, c’est de la corruption et des armes dont la destination est inavouée.

“Le trafic de bois de Casamance ne peut pas couvrir le scandale des 45 milliards“

Je pense que la Commission de l’environnement de l’AN doit entendre le ministre ou alors le Directeur des Eaux et Forêts.

Dans la même veine, le gouvernement prétend recevoir 51,6 milliards au titre du budget 2023, des recettes provenant de l’exploitation du pétrole et du gaz. Très bien. Combien gagnent les opérateurs, Woodside, BP?

En attendant, pour faire oublier l’affaire du building administratif Mamadou Dia, Macky Sall, le libéral, décide d’administrer le prix de 11 biens et services: un coup d’épée dans l’eau et des contre-feux aux scandales de corruption massive du régime.

Mamadou Lamine Diallo