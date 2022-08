Les faucons et les ministres que Macky doit virer…La liste en exclusivité

Le Président Macky Sall ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Il devra se débarrasser de tous ceux qui l’induisent en erreur comme les faucons qui théorisent le 3ème mandat illégal selon la Constitution. Mais il y a aussi les ministres qui doivent suivre les faucons. Ce sont les ministres qui ont perdu aux Législatives dans leurs localités et les ministres incompétents qui ont plombé le bilan de Macky Sall. Macky Sall devra renouveler son gouvernement avec un nettoyage en profondeur. Voici les 15 ministres et les 2 faucons qui doivent dégager…

Le premier de la liste est le faucon en chef, le ministre d’Etat, directeur de cabinet du Chef de l’Etat Mahmoud Saleh suivi du fauconneau Mame Mbaye Niang, Chef de cabinet du Président de la République…

On peut maintenant citer les ministres qui ont perdu dans leurs localités lors des élections législatives. Dans ce lot, il y a les perdants des Législatives mais aussi les ministres incompétents qui plombent le bilan de Macky Sall…

La liste des perdants…

Il y a en tête de liste, Mansour Faye, ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement, Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement.

Ensuite suivent dans la liste, Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement, et du Développement durable, Aminata Assome Diatta, Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire et sociale et Yankhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.

Viennent également, les ministres incompétents du gouvernement : Serigne Mbaye Thiam, chargé de l’Eau et de l’Assainissement ainsi que celui de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé. Le Président de la République Macky Sall pourrait ainsi reconquérir la sympathie d’une partie de l’opinion en se débarrassant de ces ministres cités, très impopulaires et rejetés par les populations. A deux ans de la fin de son dernier mandat en sa qualité de Président de la République du Sénégal, Macky Sall n’a plus droit à l’erreur.

Les populations sénégalaises lui ont adressé un message fort à l’occasion des élections législatives qui viennent de se dérouler. A lui donc, de savoir faire un bon décryptage de ce message fort en faisant un nettoyage autour de lui, et en virant de son prochain gouvernement tous ces ministres rejetés aujourd’hui par les populations. La plupart de ces ministres ont perdu dans leurs propres fiefs lors de ces élections législatives, parce que les populations ne veulent plus d’elles.

Elles sont si impopulaires, que le Président de la République Macky Sall doit en subir les conséquences. Le Chef de l’Etat n’est plus en phase avec son peuple qui ne veut pas de certains de ses hommes. Macky Sall doit se lancer dans une opération de rachat auprès des populations afin de regagner leur sympathie. Sinon, le désamour entre lui et son peuple va être encore plus grand.

Des ministres battus dans leurs propres fiefs parce que vomis par les populations, d’autres qui se signalent par leurs incompétences notoires, Macky Sall ne doit plus avoir besoin d’eux dans son gouvernement. L’opinion lui sera grandement reconnaissante, si les noms de tous ces ministres impopulaires et incompétents, disparaissent de la liste des membres du prochain gouvernement. Macky Sall a besoin d’une équipe gouvernementale composée de ministres ayant acquis la confiance des populations, parce que, étant exclusivement au service d’elles. C’est tout ce que le peuple veut, et attend du Chef de l’Etat Macky Sall.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn