Les femmes de Benno réaffirment leur soutien à Macky Sall

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle forte de sa mission de communication revient sur l’actualité hebdomadaire. Tout d’abord, elle félicite son Excellence le Président Macky Sall du bilan remarquablement positif de sa tournée économique dans la région de Thiès du 08 au 11 février visant à faire de cette région un pôle économique émergent. Ainsi, se sont tenus le Conseil Présidentiel suivi du Conseil Ministériel le jeudi 9 février au terme desquels une enveloppe d’un montant de 1.500 milliards de FCFA a été accordée à la région Thiessoise dans le cadre d’investissements sur la période 2023-2025. A l’actif du Président, le lancement des chemins de fer tant attendus, celui des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis ; la réception de de 17 aéronefs destinés à l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile, les inaugurations du Campus pédagogique de l’Université Iba Der Thiam, de l’Ecole Nationale de sapeurs-pompiers et celle de la centrale électrique d’une capacité de 120 mégawatts à Malicounda, avec le Directeur de la Sénélec Dr Papa Mademba Biteye, renforçant ainsi la production d’énergies renouvelables tout en emmenant le Sénégal vers une transition énergétique ; la célébration du centenaire du Prytanée Militaire à Saint Louis, la visite du chantier du sanctuaire marial de Popenguine et pour finir celle des travaux du Promovilles à Mbour.

Les femmes cadres se félicitent de la visite du chef de l’Etat à Popenguine pour s’enquérir de l’évolution de la construction du sanctuaire marial de ladite localité. Ce qui entre dans le cadre de son programme spécial de modernisation des cités et des édifices religieux, l’État du Sénégal avait lancé les travaux du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Ces travaux, en cours, devraient à terme aboutir à plus de confort et de convivialité pour les fidèles catholiques.

Le sommet mondial des gouvernements du 13 au 15 février à Dubai tenu sous le thème « façonner les gouvernements de demain » initié en 2013, ouvrant le débat et la réflexion sur les enjeux mondiaux liés à la paix et à la sécurité, aux questions économiques et sociales, à l’environnement et à l’innovation technologique, a vu la participation de son Excellence le Président Macky Sall, invité par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Les femmes cadres se réjouissent du plaidoyer Président en exercice de l’Union Africaine pour une gouvernance mondiale équitable dans le respect de la souveraineté des états africains. En défenseur de l’Afrique, son Excellence le Président Macky Sall a également plaidé pour un changement de perception de l’Afrique à travers une image et une communication, dynamiques et positives, du Continent, vecteur de potentialités et d’investissements.

Les Femmes Cadres condamnent fermement les actes de vandalisme perpétrés entre Touba et Mbacké par les manifestants de PASTEF ce vendredi 10 février. Bravant l’interdiction administrative, enrôlant des mineurs et pour certains des élèves, érigeant des barrières, brulant des pneus, saccageant des boutiques et se heurtant aux forces de l’ordre, ces derniers ont non seulement défiés et troublés l’ordre public, mais encore, ils ont mis le Khalif Serigne Mountakha Mbacké présent dans la Mosquée en danger ainsi que les populations, tout en troublant la sacralité et la paix de la cité religieuse. Cette violence et anarchie manifestes doivent cesser. Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres soutient les Forces de Défense et de Sécurité du Sénégal.

Les Femmes Cadres rendent un vibrant hommage posthume à Madame Kene Ndoye, ancienne championne d’Afrique du triple saut et médaillée de bronze aux championnats du monde Indoor en 2003 à Birmingham et présentent leurs condoléances attristées à la famille éplorée et à toute la population sénégalaise. Elles prient pour le repos de l’âme de la défunte.

Elles saluent la diligence de la mise en œuvre de l’aide du Sénégal suite au séisme qui a secoué le Sud de la Turquie et le Nord de la Syrie faisant au moins 35224 victimes. À l’instar de la communauté internationale, son Excellence, le Président Macky Sall a instruit le Ministre de l’Intérieur d’envoyer ce lundi un détachement de 30 Sapeurs-pompiers spécialisés et une contribution de 600 millions CFA en Turquie. De nouveau, elles prient pour le repos de l’âme des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Ainsi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, réaffirme son soutien sans faille au gouvernement et au Président de la République Son Excellence Macky SALL dans le cadre de la réalisation de sa Vision pour le Sénégal Horizon 2035 et l’investit pour les élections de 2024.