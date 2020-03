Les fourberies et travers du faux docteur qui est…membre de l’APR

Les fourberies et travers du faux docteur ou le déclin de notre société.

Par Ibrahima Felix Mboup

Quand dans un pays, on ne sait qui fait quoi et qui est qui, on va droit au mur. Quand les rôles sont inversés, les priorités ignorées, la médiocrité célébrée, c’est le début du naufrage collectif et de la fin de la République. Les agissements graves de celui qui se réclame du parti au pouvoir, le Dr Samba, témoignent de la légèreté avec laquelle fonctionnent nos institutions. Pour pallier de tels manquement, il faut délivrer des cartes professionnelles à tous les agents de l’Etat et du privé, et demander aux citoyens d’exiger que l’on ne puisse pas être touché sans que la carte professionnelle ne soit exhibée. L’audit des diplômes enverrait certains en prison où en chômage. Il a été réclamé par un internaute. Le travail de nos journalistes laisse à désirer. Il se pose dans la presse un problème de niveau académique et professionnel grave. Il urge d’apprendre à ceux qui exercent le quatrième pouvoir les rudiments du métier qui est tellement banalisé que n’importe qui peut l’exercer et le dénaturer. Comment un journaliste professionnel peut se permettre d’interviewer un homme dont il n’est pas sûr du parcours et des titres ?Par des enquêtes au sein de son entourage et des questions subtiles , on peut bel et bien déceler la mauvaise foi d’un invité ?N’ y a-t-il pas complicité entre ce média et l’usurpateur dangereux ? Voilà des questions que nous devons soulever pour bien méditer le cas du « Dr » Samba ? Des spécialistes qui pourraient bien débattre autour des épidémies, et qui ne sont pas que dans le secteur de la médecine vivent bien au Sénégal

Mais, ils ne sont pas écoutés ; on préfère tailler bavette avec des bardes, des pseudo-activistes. Parmi ceux qui ont fait des recherches scientifiques sur les épidémies, on peut citer les professeurs Pam et Ndao du département d’histoire de l’ucad. Le professeur Mboup, éminent virologue semble être oublié par la presse et l’Etat.