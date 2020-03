Comment le faux Docteur Amadou Samba a trompé tout le monde

POURQUOI LES MÉDECINS N’ONT PAS DÉNONCE

Amadou Sow : « Je pense que justement c’est parce que les médecins l’ont rencontré à un certain moment à la fac, à l’école Saint Christopher, dans les hôpitaux, centres de santé et cliniques et que personne ne peut connaître tous les détails sur tout le monde qu’il a été facile pour lui de faire son forfait. Maintenant, il peut y avoir quelques uns parmi nous (un cercle restreint) qui peuvent connaître ses magouilles et qui devaient le dénoncer.

Personnelle je ne savais pas qu’il avait été renvoyé de la fac et de l’école privée de médecine. Par contre ce que j’avais retenu de lui c’est quelqu’un qui aimait trop être à l’hôpital (apparemment il y restait volontairement des jours sans rentrer chez lui). »

POURQUOI ON LE VOIT EN PHOTO LORS D’UNE « GRADUATION »

Amadou Sow : « Il faut savoir qu’à la fac de médecine (du moins de notre temps) il y’a des gens qui ont fêté la fin de promo qui n’ont pas finit leur médecine. Il faut savoir que ces fêtes de fin de promo sont organisées par les étudiants et non l’administration. Elle se fête en début 6 année; après il faut faire encore 2 autres années (7 ème et 8 ème). Quelqu’un qui fait la quatrième année de médecine peut cotiser et fêter avec sa promotion (ceux avec qui il a fait ensemble la 1ere année)

C’est pourquoi je ris sous cap à chaque fois que j’entends à la presse que tant de médecins sont prêts à être sur le marché de l’emploi à l’occasion de ces cérémonies de remise de parchemins »

Voici les informations clés pour mieux comprendre cette rocambolesque affaire d’usurpation de fonction.

1- Voici les éléments du faux CV : Nommé Amadou Samba, médecin, spécialiste en développement industriel du médicament. Titulaire exécutif d’un MBA à l’ISM.

Le speudo médecin n’est en réalité titulaire d’aucun des diplômes dont il se targue d’avoir obtenu. Il sera dénoncé par un de ses patients.

2-Voici le vrai parcours du faux Dr Samba

⚫️Faux médecin, membre du CCR (Cercle des Cadres Republicains) que dirige le Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr

⚫️Amadou Samba s’est doté d’une carte professionnelle de médecin, délivrée par le Ministère de la Santé et dispose d’un cabinet sise à son domicile à Rufisque.

⚫️En novembre 2019: il a participé au panel de haut niveau des cadres républicains avec le chef de l’Etat son Excellence Macky Sall au King fahd palace

⚫️En janvier 2020: il a été reçu par le chef du bureau économique du cabinet du président Recep tayip erdogan à la présidence de la république en marge de la visite du président turc le 28.

⚫️En janvier toujours : Il a été invité à la rdv. Le faux médecin se prononçait sur la problématique de la prise en charge des hemodialyses, la pénurie des médicaments et sur des questions d’actualités

⚫️En janvier encore : il a participé à la réunion des cadres républicains sous la présidence des Ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Mor Ngom

⚫️En mars 2020 : le faussaire Dr Samba était en tournée avec la fondation servir le Senegal de la premiere Dame Marieme Faye Sall dans le cadre du projet Rama lancé en décembre 2018 en aide aux personnes âgées

⚫️Toujours en mars 2020 : Il était au conclave des cadres républicains avec les ministres Abdoulaye Diouf Sarr Sarr, Seydou Gueye et Mame Mbaye Niang gueye

⚫️Et dernièrement, il a été à l’émission « Ngonal » à la Tfm abordant des sujets d’actualités et d’ordre sanitaire

⚫️Le faux médecin à déjà examiné plusieurs patients souffrant des symptômes de Covid19

⚫️Le faux médecins a “testé négatif” ces patients avant de leur délivrer un bulletin de santé portant l’entête et les sceaux de l’Institut Pasteur de Dakar

⚫️Samba, qui avait falsifié l’entête de l’Institut Pasteur, déclarait systématiquement négatifs les cas suspects qui sont d’ailleurs tous en quarantaine après l’éclatement de cette rocambolesque affaire.

⚫️Il travaillait pour de grandes sociétés au Sénégal dans le but d’effectuer des tests sur leurs employés.

⚫️ce faussaire a eu à “gagner” des marchés de prestations dans la médecine du travail bien avant la pandémie de la covid-19.

⚫️Il a été piégé par la police un vendredi dans les locaux de l’institution financière susmentionnés où il avait été appelé pour effectuer des prélèvement sur des cas suspects.

⚫️Une perquisition à son domicile a permis aux policiers de découvrir des poches de sang, de bulletins d’analyse, un stock de thermo-flashs, de gels hydro-alcooliques…. ainsi que des contrats liant le faux médecin à de grandes structures de la place.

⚫️Cet usurpateur détenait par devers lui plusieurs tampons frauduleusement confectionnés avec les noms de plusieurs praticiens de la santé dans différentes spécialités.

⚫️Cet usurpateur à eu à ouvrir des cabinets médicaux.

Astou Dionne