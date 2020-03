QUE VOULEZ-VOUS ?

Quand le poste est une fin en soi et que la recherche de strapontins est la finalité des manœuvres et combines auxquelles l’on s’est adonné une bonne partie de sa vie, dont on n’a rien fait au demeurant, ne soyons pas surpris qu’il y ait tant d’inadéquations entre les hautes fonctions occupées au sommet de nos États, et les profils professionnels de ceux qui les incarnent.

L’on me rétorquera qu’elles sont politiques, comme si la politique était une potion magique qui insufflait une connaissance encyclopédique par la magie de la nomination !

Du moment que la jouissance de ces positions est le seul objectif pour les courtisans et autres opportunistes prêts à tout pour parvenir, quand surgit un petit problème si peu important soit-il, l’on en est fortement ébranlé. Alors quand c’est une tempête, que dis-je, un tsunami qui déferle, on perd pied.

Et on entraîne dans sa chute et son Prince et le peuple, victime directe de ces graves erreurs de casting que le Covid-19 pour ce qui nous concerne a étalées au grand jour !

Le ouolof le dit : « voler un tam-tam est facile certes, mais savoir en jouer est le problème, et où le jouer en est le casse-tête ».

Vouloir coûte que coûte être ministre, a porté certains à la tête de départements ministériels où ils se sont couverts de ridicule au point de faillir porter préjudice au prestige de l’Etat.

Tant que nous rigolions d’un anglais laborieusement baragouiné par un d’entre eux, arrosant de postillons et le micro devant lui et nous autres pauvres sénégalais humides de honte, il n’y avait pas péril en la demeure.

Aujourd’hui que nous constatons l’étendue du désastre de la gestion de la mortelle pandémie du Covid-19, nous en rions jaune.

Au soir du 32 mars, peut être que le Sénégal saura que le principe du right man at the right place dou aye fo !

Cissé Kane Ndao

Président Alliance Démocratique pour la République (ADER)