Bravo ! Contre le Covid-19…Le DG du CROUS de Bambey renonce à son salaire

Lutte contre le Covid-19 : Le DG du CROUS de Bambey fait des dons à 5000 ménages, assiste des «Daaras» et renonce à son salaire…

Le Directeur Général du Centre des Œuvres Universitaires de Bambey (CROUS) est au chevet des populations de sa localité. Dans le cadre de la croisade contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, Moustapha Gueye, puis que c’est de lui qu’il s’agit, s’est résolument engagé au côté du Président de la République afin de limiter la propagation du funeste virus et d’en finir avec lui. Le responsable de valeur de l’Alliance Pour la République (APR) à Diourbel et sa femme Madame Fatou Diané Gueye, ont, ainsi, offert un important lot de produits sanitaires (détergents, produits hydro Alco gels, savons, bouilloires, madar, etc.) et autres matériels de lavage des mains d’un coût de 10 millions de nos francs. Ainsi, 5000 ménages et «Daaras» de la capitale du Baol sont les bénéficiaires de cet élan de solidarité du couple Gueye qui, a aussi pris l’engagement de renoncer à son salaire pour mieux voler au secours des couches vulnérables. Il n’a pas raté cette cérémonie officielle de remise de ces dons pour inviter les populations à mieux se conformer aux règles d’hygiène telles que édictées par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et les autorités sanitaires.

Ibrahima NGOM