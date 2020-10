Les gaffeurs de la République se mettent en activité : Macky Sall doit faire le nettoyage

Le Président de la République Macky Sall est de nouveau interpellé. Désinfecter la Présidence de la République, dégraisser son gouvernement, voilà sur quoi il est attendu, depuis les dérapages des ministres du Développement communauté et de l’Equité sociale et territoriale Mansour Faye, et du Commerce Assome Diatta ainsi que les élucubrations de son Chef de cabinet Mame Mbaye Niang.

Les couacs ne cessent de se multiplier au sein du gouvernement. Le ministre Mansour Faye est tombé dans la famille des enregistreurs compulsifs. Il en avait rajouté en soutenant publiquement à qui veut l’entendre que jamais, il n’ira répondre à une convocation de l’Office national de lutte contre la corruption et la concussion (OFNAC). Un acte de défiance à l’endroit d’un organe public de contrôle mis en place par le Chef de l’Etat. Mansour Faye se place dans la peau des intouchables du Sénégal. Ailleurs, il ne passerait pas plus de 24 heures dans le gouvernement. Son limogeage devait intervenir depuis qu’il a sorti de tels propos de sa bouche.

Assome Diatta se distingue avec les nombreuses accusations lancées contre elle au sein de son ministère. Elle est même accusée d’avoir pris un photographe et en faire un conseiller technique. Les employés du ministère du Commerce demandent aux autorités, le Chef de l’Etat en personne de réagir vite avant que choses ne dégénèrent.

Du côté de la Présidence de la République, le serpent est sorti de sa cage pour s’en prendre comme toujours au ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ, à qui il voue une haine terrible. Mame Mbaye Niang qui s’est empêtré seul dans un scandale lié au Programme de développement agricole communautaire au lieu de s’en prendre à lui-même en veut à l’ancien ministre de l’Economie et des Finances Amadou Bâ qu’il rend responsable de tous ses malheurs. Le serpent sort du trou, et s’il n’est pas arrêté à temps, va attaquer après Amadou Bâ, la Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Mme Aminata Touré, puis le secrétaire général de la Présidence de la République, Boune Abdallah Dionne.

La République ne peut toujours vivre un tel climat, avec des énergumènes qui aiment causer à chaque moment des scandales.

La rédaction de Xibaaru