Les gardes du corps de Sonko risquent deux (2) ans de prison

Pour le procès des gardes du corps de Ousmane Sonko, le tribunal de grande instance de Mbour a mis, mardi, le jugement en délibéré pour le 29 novembre prochain. Et la main du procureur a été lourde contre les Pastéfiens.

Le procureur a requis 2 ans, dont un ferme pour quatre des cinq gardes du corps de Ousmane Sonko, et un an dont 6 mois ferme pour « le provocateur » des affrontements, Omar Diome de Tchyki. Village où des affrontements soldés par des blessures ont eu lieu le 30 octobre dernier, lors du Nemmeku Tour, entre Apéristes et Pastéfiens.

Les cinq gardes du corps du leader de Pastef, arrêtés jeudi 03 novembre 2022, lors de l’audition de Ousmane Sonko, sont poursuivis pour violation de domicile, destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires et violences et voies de faits

Les gardes du corps du leader de Pastef-Les Patriotes, qui rejettent toutes les accusations, lient désormais leur sort au juge du tribunal de grande instance de Mbour, qui va trancher entre deux vérités, celles de chaque partie, après le sévère réquisitoire du procureur.