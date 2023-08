Les gérants des stations services annoncent une grève de 72 heures

Les gérants des stations service du Sénégal annoncent une grève, à partir du mardi 1er août 2023 pour 72h. Cette grève entre dans le cadre d’une riposte des acteurs contre les casses et saccages dont sont victimes ces entreprises. C’est donc une forme de contestation contre les violences et incendies orchestrés sur les stations d’essence et leurs services annexes comme les magasins lors des manifestations politiques, renseigne Senego.

Pour rappel, en dehors du lourd bilan humain, l’affaire dite Sweet Beauté aura été très dévastatrice pour les petites économies. De l’Etat, qui a perdu plusieurs infrastructures socioéconomiques, édifices publics et autres biens, aux privés nationaux et étrangers en passant par des particuliers et autres « goorgoorlu » ou acteurs de l’informel, l’addition de ce dossier est énorme, avec des milliards de pertes pour l’économie nationale.

Lors des manifestations, des groupes de jeunes en furie dressent des barricades sur toutes les routes et rues bitumées et en pavé dans les quartiers et grandes artères, brûlant, vandalisant et saccageant tout ou presque sur leur passage. Rien n’est épargné, même pas les stations-services.