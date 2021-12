Les interrogations d’Abdoul Mbaye sur le TER

Le Sénégal ouvre une nouvelle ère de son histoire ferroviaire moderne avec la mise en service, ce lundi, du Train express régional (TER), 5 ans après le lancement des travaux. Mais selon l’ancien Premier ministre et président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, l’exploitation du TER réservera quelques surprises.

« Un TER de 780 milliards Fcfa hors taxes et 36 kms en 45 minutes. Le Sénégal n’a t’il pas le train express le plus cher au kilomètre et le plus lent du monde? Ils annoncent aussi 160 kms/h sans préciser entre lesquelles des 14 gares. Son exploitation réservera quelques surprises », a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.