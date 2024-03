Les journalistes arabophones condamnent l’agression de MNF

L’Association des Journalistes Arabophones du Sénégal, par le biais de son Président, condamne de la manière la plus ferme l’agression contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye (MNF).

« Nous condamnons et nous interpellons les autorités étatiques à renforcer la sécurité des journalistes et celle de tous les Sénégalais sur tout le territoire pour que ces genres d’actes ignobles ne se reproduisent plus dans ce pays surtout en cette période pré-électorale. Nous saisissons cette occasion pour appeler les citoyens sénégalais et plus particulièrement les acteurs politiques au calme et à la sérénité. Tous les membres de l’Association des Journalistes Arabophones du Sénégal, à travers mon nom, souhaitent un prompt rétablissement à notre consœur », confie Khadim Bousso dans une déclaration.