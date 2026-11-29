Depuis vendredi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectue sa deuxième tournée économique dans le Sénégal oriental.

Partout, il reçoit un accueil chaleureux, enthousiaste et même passionné.

C’est l’accueil d’un Président attendu, dont les populations espèrent des réponses concrètes à leurs préoccupations et de nouvelles perspectives pour leur avenir.

C’est aussi l’accueil d’un Président que les populations portent dans leur cœur, qui ne leur fait pas peur, qui partage avec elles le même socle de valeurs.

Cette tournée nous enseigne d’abord qu’une vision économique n’a de sens que lorsqu’elle se traduit par des investissements, des emplois et des réalisations.

Plus de 1,5 milliard de dollars d’investissements annoncés, plus de cinq milles d’emplois en perspective, des lycées, un centre de formation professionnelle, des infrastructures sanitaires ( centre de santé, ( pôle mère-enfant, hôpital ), des pistes, une gare des gros porteurs, l’accès à l’eau potable, l’hôpital de Bakel, etc. : autant d’engagements et de réalisations qui dessinent une nouvelle ambition pour le Sénégal oriental.

Cette tournée nous rappelle ensuite que le développement territorial doit s’appuyer sur les ressources et les potentialités de chaque région.

La valorisation de l’or, l’industrialisation du minerai de fer de la Falémé, la formalisation de l’orpaillage artisanal et le renforcement des échanges avec le Mali et la Guinée ouvrent des perspectives considérables de création de richesses, d’industrialisation et d’emplois.

Le Sénégal oriental peut ainsi devenir un véritable pôle de croissance, capable de contribuer davantage à la souveraineté économique nationale. Le traitement du minerai de fer, notamment, pourrait favoriser l’émergence d’activités industrielles allant de la production d’acier à la fabrication d’équipements agricoles et domestiques.

Mais la leçon la plus importante est peut-être que le développement ne se mesure pas seulement aux milliards investis. Il se mesure à la dignité rendue aux populations.

Se soigner, se former, accéder à l’eau potable, vivre dans un territoire doté d’infrastructures et de perspectives : voilà ce qui donne au développement sa véritable signification.

L’Université du Sénégal oriental, l’ISEP de Kédougou, les infrastructures sanitaires et les nouvelles implantations industrielles constituent autant de leviers pour transformer durablement cette région longtemps confrontée aux retards d’équipement et d’investissement.

Enfin, cette tournée rappelle une exigence fondamentale de l’action publique : la proximité avec les populations, l’humilité dans le rapport aux citoyens, la compassion face à leurs difficultés et la détermination à produire des résultats.

L’inauguration de la grande mosquée de Kédougou a également donné à cette tournée sa dimension spirituelle et communautaire.

Une tournée économique peut donc être bien davantage qu’une succession de visites. Elle peut exprimer une vision, mobiliser les énergies, révéler les potentialités d’un territoire et redonner confiance en l’avenir.

Voir grand, investir utile, créer des richesses et ne jamais perdre de vue les populations : voilà les véritables leçons de cette tournée.

Dakar, dimanche le 29 novembre 2026

Professeur Mary Teuw Niane