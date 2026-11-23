L‘EXCISION TUE ! Une fillette de deux jours décède après une excision au Sénégal

Le décès d’une fillette de deux jours à Sadatou, dans le département de Goudiry, région de Tambacounda suscite une vive émotion et une profonde indignation. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’excision et toutes les formes de mutilations génitales féminines. Chaque fille a le droit de grandir à l’abri de ces violences et de voir son intégrité physique respectée.

Selon la presse sénégalaise, la fillette née le 11 novembre 2026, aurait subi une excision et une infibulation à l’insu de ses parents. D’après les premiers éléments de l’enquête rapportés par la presse, sa grand-mère paternelle, âgée de 85 ans, et une autre femme sont soupçonnées d’avoir pris part à ces actes ignobles. La gendarmerie a interpellé les deux femmes.

A la suite de complications, le nourrisson a été conduit au poste de santé de Sadatou, puis orienté vers le district sanitaire de Dianké Makha. Selon Seneweb, la fillette est décédée le 13 novembre , lors de son transfert vers l’hôpital régional de Tambacounda, à l’est du pays.

Vingt-sept ans après l’adoption de la loi interdisant les mutilations génitales féminines au Sénégal, il est révoltant qu’une fillette puisse encore perdre la vie dans de telles circonstances. Nous demandons que toute la lumière soit faite sur ce drame et que, si les faits sont établis, la justice applique la loi dans toute sa rigueur.

Introduit par la loi No 99-05 du 29 janvier 1999, l’article 299 du Code pénal sénégalais prévoit une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour les mutilations génitales féminines ou les tentatives de les pratiquer. Lorsque la mutilation a entraîné la mort, le texte prévoit la peine des travaux forcées à perpétuité (Demarches administratives,gouv.sn)

Au nom d’INTEGRA, le réseau allemand engagé pour l’abandon des Mutilations Génitales féminines et de FORWARD-Germany aujourd’hui “FORWARD for Women” dont nous sommes co-fondatrice, nous présentons nos sincères condoléances à la famille endeuillée.

Nous exprimons notre solidarité avec la “Fédération Nationale des Organisations pour la Promotion de l’abandon des Mutilations génitales Féminines (FENOPAME)” et avec toutes celles et ceux qui œuvrent pour l’abandon de ces pratiques nuisibles à la santé des femmes et des filles.

Nous nous joignons à l’appel de la Fédération à signaler sans délai aux autorités toute menace d’excision afin de protéger les filles en danger.

NON à l’excision et à toutes les formes de mutilations génitales féminines!

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Citoyenne d’honneur de la ville d’Erlangen

Ancienne Députée au Parlement européen