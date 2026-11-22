Nul ne peut nier que notre pays traverse une crise socio-économique gravissime, qui frappe de plein fouet les masses populaires de notre pays et dont l’émigration clandestine, les tensions sociopolitiques et la hausse de la criminalité constituent les symptômes patents.

CACOPHONIE POLITIQUE

Sur cette réalité incontestable viennent se greffer un vacarme institutionnel et un brouhaha médiatique orchestrés par l’élite pro-occidentale et leurs mercenaires stipendiés au sein de la presse à « quatre sous », friande de faits divers sensationnels et de scandales. Selon ces thuriféraires de l’opposition milliardaire, les graves difficultés économiques, auxquelles notre pays est confronté, découlent exclusivement de l’incompétence du nouveau régime, coupable surtout de militer pour un souverainisme sourcilleux.

Quid de la dette cachée dont l’existence a été certifiée par les institutions financières nationales et internationales ainsi que des cabinets indépendants, des détournements de deniers publics et des scandales fonciers instruits par le Parquet Judiciaire et Financier, hérités du régime de Benno Bokk Yakaar ?

Pourtant, nos amis de l’opposition milliardaire, à la mémoire sélective, sont si prompts à revendiquer l’héritage des infrastructures, celles onéreuses construites par Macky Sall (TER, BRT, stade Abdoulaye Wade…) et d’autres en rapport avec le CIO et la Ville de Dakar, liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

BRAS DE FER BUDGÉTAIRE ET BLOCAGE PARLEMENTAIRE

Ce que certains analystes de la presse désignent sous le vocable de blocage législatif mais qu’on peut aussi appeler paralysie parlementaire, qui ferait courir à l’économie de notre pays, le risque de basculer dans le précipice, n’est que la suite logique de l’unilatéralisme du camp des usurpateurs autour du Président de la République.

C’est lieu de rappeler au camp présidentiel que leur chef a confisqué le suffrage populaire conquis de haute lutte, par le PASTEF, lors des deux dernières élections nationales (présidentielle et législatives de 2024), au profit de sa nouvelle formation politique le KIIRAAY. Il a, ensuite, systématiquement torpillé toutes les initiatives parlementaires, même celles extraites de son programme électoral, du temps où il appartenait encore au PASTEF.

Il est vrai, que ces propositions de loi avaient trait à l’assainissement des mœurs politiques (cumul des fonctions entre la présidence de la République et celle d’un parti), au régime des crédits spéciaux et à la gestion des ressources naturelles (code pétrolier).

Sur toutes ces questions destinées à redresser le bilan immatériel désastreux du camp de Macky Sall et de ses prédécesseurs, l’Exécutif à travers le Conseil constitutionnel, a fait preuve d’obstruction systématique, pour se conformer à la nouvelle religion du Prince. Il devrait pourtant comprendre, que la politique, l’art de gérer la Cité, devrait précisément avoir pour finalité de trouver des compromis, dans le respect des règles acceptées, pour surmonter les incompréhensions.

UNE ADVERSITÉ ARTIFICIELLEMENT EXACERBÉE

Loin d’être une surprise, cette confrontation entre les pouvoirs exécutif et législatif est tout à fait normale, du moment que la majorité parlementaire a justement été évincée du gouvernement, depuis un certain 22 mai 2026 et qu’à l’évidence, des divergences politiques voire idéologiques fondamentales opposent les deux camps. Par exemple des dissensions majeures sont notées sur le principe même de la restructuration de la dette, qui est un abandon de souveraineté, d’autant plus que la complicité entre le président Diomaye Faye et son homologue français n’est pas pour apaiser les inquiétudes de la galaxie anti-impérialiste.

Notre pays ne vit pas une situation kafkaïenne complexe, cauchemardesque et sans issue apparente, mais se trouve dans une situation politique ordinaire, dans laquelle le chef du pouvoir exécutif, (de par ses propres turpitudes, il est vrai), se trouve dépourvu de majorité au Parlement.

Selon les experts, des solutions existent à l’instar de l’article 86 qui permet au Premier ministre d’engager la responsabilité de son gouvernement sur un texte financier, de la reconduction budgétaire et de l’arme fatale de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les cris d’orfraie des intrigants illégitimes de Kiiraay, de l’opposition milliardaire et de leurs satellites prétendument de gauche n’ont qu’un seul objectif.

Il s’agit, après avoir réussi à enrôler le président issu du PASTEF dans le camp de la continuité néocoloniale, de discréditer définitivement la formation politique dirigée par Ousmane Sonko, en prévision des prochaines échéances électorales.

Il s’agit en fait d’annihiler la brillante victoire du camp patriotique en mars 2024 et de replacer notre pays dans la « normalité néocoloniale »

NIOXOR TINE

leelamine@nioxor.com