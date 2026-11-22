La presse sénégalaise vit l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Les rédactions se vident, les journalistes perdent leur emploi, les correspondants régionaux disparaissent. Pourtant, l’État semble ignorer qu’en laissant mourir la presse, il est en train de scier la branche sur laquelle il est lui-même assis.

Car une presse forte ne sert pas uniquement à critiquer le pouvoir. Elle nourrit les débats, confronte les idées et permet aux esprits éclairés d’expliquer les grands enjeux de notre société.

En mettant la presse à genoux, l’État ouvre un boulevard à la dictature des réseaux sociaux, où le nombre de vues rapporte davantage que la vérité, où le mensonge devient un fonds de commerce et où l’émotion remplace la réflexion. Désormais, même sans instruction élémentaire, on peut s’improviser faiseur d’opinion et conditionner les foules.

A ce rythme, les esprits éclairés déserteront le débat public et les borgnes deviendront rois au royaume des aveugles !

Le paradoxe est cruel : demain, qui ira dans les régions raconter les réalisations de l’État, expliquer ses projets et ses ambitions lorsque les correspondants de presse auront disparu ? Certainement pas ces influenceurs dont la principale boussole reste le nombre de vues.

Pendant ce temps, le ministre de la Communication multiplie les visites dans les maisons de presse. Mais à quoi servent les poignées de main devant un malade dont le cancer est déjà en métastase ? Le président de la République ferait mieux de recevoir personnellement les patrons de presse, d’écouter leurs difficultés et de prendre des mesures urgentes pour soulager leurs souffrances. Aujourd’hui cette presse n’a pas besoin de visites de courtoisie, mais d’actes concrets !

Un pouvoir peut survivre à une presse qui le critique, mais difficilement à une société où la médiocrité dicte l’opinion.

A force de laisser la presse à genoux, l’État finira lui-même à genoux devant les influenceurs et la République aura perdu bien plus que ses journaux : son intelligence collective !

Baba Aïdara