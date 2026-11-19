Le Sommet de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), qui a une “portée fondatrice” (Xi Xinping) vient de se tenir ce 19 novembre 2026 à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Il a réuni, notamment, les Présidents chinois, américain et russe, aux côtés de dix-huit autres dirigeants. Trois puissances nucléaires majeures qui représentent, ensemble, environ 23 % de la population mondiale, 24,5 % des terres émergées (hors Antarctique) et près de 45 % du produit intérieur brut mondial. Trois puissances également membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont une “responsabilité commune de préserver la paix et la sécurité mondiales”(Poutine) et de “résoudre les problèmes qui concernent le le monde et…de combattre la prolifération nucléaire”(Trump).

L’absence de l’Europe et de l’Afrique dans cette configuration a été suffisamment soulignée dans la presse internationale.

Au-delà de l’événement diplomatique, cette rencontre symbolise une transformation profonde des rapports de force internationaux.

La présence du Président Poutine dont la dernière participation physique au Sommet de l’APEC date de 2018 lors du Sommet de Port Moresby, en Papouasie- Nouvelle- Guinée, illustre le retour de la Russie dans une configuration de dialogue direct entre grandes puissances, la centralité croissante de l’Asie- Pacifique dans la gouvernance mondiale et la volonté de la Chine de se positionner comme un espace de dialogue entre puissances concurrentes.

De la rivalité des grandes puissances à la recomposition de la gouvernance mondiale, une question essentielle se pose : le Continent africain saura-t-il transformer son importance géopolitique en véritable pouvoir d’influence ?

L’Afrique doit cesser d’être un objet de la géopolitique internationale pour devenir l’un de ses acteurs et architectes.

I. La Chine de Xi Jinping : de la puissance émergente à l’ambition de façonner le monde

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a progressivement imprimé une nouvelle orientation à la politique étrangère chinoise. Pékin ne cherche plus seulement à obtenir une place correspondant à son poids dans les institutions internationales. La Chine ambitionne désormais de contribuer à définir les règles, les normes et les orientations du nouvel ordre mondial. Cette ambition repose sur plusieurs piliers.

Le premier est la promotion d’un monde multipolaire. La Chine considère que les équilibres internationaux ne peuvent plus être durablement organisés autour de la prépondérance d’une seule puissance. Elle défend une redistribution du pouvoir international accordant une place plus importante aux pays émergents et au Sud global. Cette vision s’appuie sur l’affirmation de la souveraineté des États, le principe de non-ingérence et la promotion d’un multilatéralisme plus inclusif.

Le deuxième pilier concerne la puissance économique et technologique. La compétition mondiale ne se joue plus uniquement sur les territoires, les ressources naturelles et les capacités militaires. Elle porte désormais sur l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques, les chaînes d’approvisionnement, l’énergie et les minerais stratégiques. La Chine entend réduire ses dépendances extérieures et consolider son autonomie technologique.

Le troisième pilier est celui de la diplomatie d’influence. À travers les Nouvelles Routes de la soie et ses différentes initiatives en matière de développement, de sécurité, de civilisation et de gouvernance mondiale, Pékin cherche à construire des partenariats durables et à promouvoir sa propre conception des relations internationales.

Enfin, la Chine demeure particulièrement attentive à la défense de ses intérêts fondamentaux, notamment sur la question de Taïwan, en mer de Chine méridionale et dans la sécurisation de ses approvisionnements.

Cette orientation a été clairement exposée par le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, lors du Forum sur la « Gouvernance mondiale », organisé le 23 octobre 2026 à Xion’an par l’Institut chinois des affaires étrangères, auquel j’ai été convié par le Gouvernement chinois.

Parmi les priorités annoncées figuraient la réussite de ce Sommet de l’APEC de Shenzhen, la construction d’une Communauté Economique Asie-Pacifique, la création d’une zone de libre-échange régionale, la poursuite de la réforme des Nations Unies, le renforcement du Groupe des Amis de la Gouvernance mondiale, la mise en œuvre de l’Accord BBNJ( Biodiversity Beyond National Jurisdiction) ainsi que des initiatives concernant la gouvernance de l’espace extra-atmosphérique et l’intelligence artificielle au service du bien commun. La création d’un Centre de recherche sur la gouvernance mondiale était également envisagée.

Ces orientations témoignent d’une volonté chinoise de ne plus seulement participer aux débats internationaux, mais de contribuer à en définir l’agenda et les instruments.

La Chine entend également préserver sa propre prééminence dans les espaces qu’elle considère comme essentiels à sa sécurité.

La politique étrangère de Xi Jinping doit donc être comprise comme une combinaison de coopération, de compétition et d’affirmation de puissance.

II. Un monde en recomposition : rivalités, interdépendances et nouvelles coalitions

La relation entre Washington et Pékin constitue aujourd’hui l’un des principaux déterminants de l’évolution de l’ordre international. Aussi, le déplacement du Président Trump en Chine les 18 et 19 Novembre 2026 a t-il été bien scruté par les Observateurs internationaux, européens en particulier.

Les États-Unis entendent préserver leur leadership militaire, économique et technologique. La Chine, devenue une puissance industrielle, commerciale et technologique de premier plan, conteste certaines positions dominantes de Washington.

Cette rivalité dépasse largement les différends commerciaux. Elle concerne la sécurité internationale, les technologies de pointe, les ressources stratégiques, les infrastructures numériques et l’influence dans les institutions multilatérales.

Il en est de même du voyage au pays de Mao du Chef du Kremlin. La Russie occupe une position particulière dans cette recomposition. Son rapprochement stratégique avec Pékin contribue à modifier les équilibres internationaux, même si les intérêts chinois et russes ne coïncident pas nécessairement dans toutes les régions du monde.

L’Europe, pour sa part, doit préserver ses intérêts stratégiques et économiques sans laisser sa relation avec la Chine être entièrement déterminée par la rivalité sino-américaine et/ ou par la complicité stratégique sino- russe.

L’Inde, le Japon, la Corée. le Brésil, la Turquie et les puissances du Golfe cherchent également à consolider leurs marges de manœuvre.

Nous assistons ainsi à une recomposition qui ne se réduit pas à une opposition entre deux blocs. Le monde est désormais caractérisé par des coalitions variables, des partenariats à géométrie variable et des intérêts parfois convergents, parfois contradictoires.

Les grandes puissances peuvent être concurrentes dans un domaine et partenaires dans un autre. Le climat, la sécurité alimentaire, la santé mondiale, la lutte contre le terrorisme, la régulation de l’intelligence artificielle et la prévention des conflits exigent toujours des mécanismes de coopération.

Cette interdépendance devrait conduire à privilégier une compétition responsable plutôt qu’une confrontation systématique.

Mais elle impose surtout à l’Afrique de ne pas subir cette recomposition.

III. L’Afrique : un espace de compétition stratégique et une puissance potentielle de rééquilibrage géopolitique

L’Afrique occupe une place stratégique croissante dans les rivalités internationales. Ses ressources naturelles, notamment le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le graphite et les autres minerais critiques, sont indispensables aux transitions énergétiques et technologiques. Son marché de consommation est appelé à se développer sous l’effet d’une démographie dynamique, d’une urbanisation accélérée et de l’émergence de nouvelles classes moyennes. Sa position géographique lui confère également une importance particulière dans la sécurisation des routes maritimes, l’accès aux océans Atlantique et Indien et la circulation des marchandises.

Enfin, le Continent dispose d’un poids diplomatique considérable : cinquante-quatre États membres des Nations Unies et une capacité potentielle de construction de coalitions au sein du Sud global.

La Chine a compris cette importance depuis longtemps. À travers le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), les investissements dans les infrastructures, les échanges commerciaux, les financements et les partenariats technologiques, Pékin a construit une relation qui dépasse les relations diplomatiques traditionnelles.

Les États-Unis, l’Union européenne, la Russie, l’Inde, la Turquie et les pays du Golfe renforcent également leur présence sur le Continent.

Cette multiplication des partenariats constitue une opportunité, à condition que l’Afrique sache en tirer parti. Elle comporte cependant un risque : celui de voir le Continent redevenir un espace de rivalités entre puissances extérieures, où les choix stratégiques africains seraient déterminés par des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux de ses populations.

L’Afrique ne doit choisir ni entre Washington et Pékin, ni entre l’Occident et la Russie. Sa véritable ambition doit être de diversifier ses partenariats, de défendre ses intérêts propres et de faire de ses relations internationales des instruments de transformation économique et sociale.

Elle doit passer d’une diplomatie de positionnement à une diplomatie de négociation, d’influence et de puissance.

IV. Transformer le poids africain en pouvoir institutionnel

L’une des grandes contradictions de la gouvernance mondiale réside dans le décalage entre le poids réel de l’Afrique et sa représentation dans les centres de décision internationaux.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies en constitue l’illustration la plus manifeste. Comment prétendre construire un système international légitime et représentatif alors que l’Afrique demeure privée de siège permanent au sein de l’organe chargé de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales?

La revendication africaine, exprimée notamment dans le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte de Septembre 1999 de l’OUA, ne relève pas d’une demande symbolique. Elle constitue une exigence de justice institutionnelle et de cohérence multilatérale.

La réforme du Conseil de sécurité doit accorder à l’Afrique une représentation permanente, assortie des prérogatives correspondant à son statut, conformément à la position commune africaine.

Mais cette exigence dépasse le seul Conseil de sécurité. Elle concerne également la gouvernance des institutions financières internationales, la répartition des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, la représentation africaine dans les organismes de normalisation technologique et numérique, ainsi que sa participation aux décisions relatives au commerce, au climat et à la dette.

L’Afrique doit être présente là où se prennent les décisions, mais également là où se définissent les règles.

La représentativité sans capacité d’influence ne suffit pas. Il faut passer de la présence institutionnelle à la capacité de décision.

V. Cinq priorités pour le repositionnement stratégique de l’Afrique

Pour tirer pleinement parti de la recomposition internationale, l’Afrique doit engager une transformation profonde de sa diplomatie et de sa stratégie de développement. Cette ambition devrait s’articuler autour de cinq priorités.

1. Construire une véritable autonomie stratégique africaine

L’autonomie stratégique ne signifie ni isolement ni neutralité systématique. Elle désigne la capacité de prendre des décisions indépendantes, de défendre des intérêts communs et de nouer des partenariats sans dépendance exclusive.

L’Afrique doit développer une diplomatie d’équilibre lui permettant de dialoguer simultanément avec Washington, Paris, Pékin, Moscou, Bruxelles, New Delhi, Ankara et les puissances du Golfe, Londres, sans alignement automatique.

Elle doit également évaluer les différents partenariats construits à travers les sommets Afrique-France, Afrique-Chine, Afrique-Europe, Afrique-Inde, Afrique-Japon, Afrique-États-Unis, Afrique/ Corée, Afrique-Turquie, Afrique-Russie.

Cette autonomie suppose de renforcer les capacités africaines d’analyse prospective, de renseignement stratégique, de négociation économique et de diplomatie multilatérale.

2. Transformer les ressources africaines en puissance industrielle et technologique

L’Afrique ne peut continuer à exporter essentiellement des matières premières et à importer des produits transformés à forte valeur ajoutée.

La compétition mondiale autour des minerais critiques lui offre une occasion historique de changer de modèle économique. Les partenariats internationaux doivent privilégier la transformation locale, les transferts de technologies, la formation des compétences et la création de chaînes de valeur régionales.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) doit devenir un instrument majeur de cette ambition.

L’enjeu n’est plus simplement de vendre davantage de ressources, mais de maîtriser les conditions de leur exploitation, de leur transformation et de leur commercialisation.

3. Faire de l’Union Africaine un véritable centre de décision géopolitique

L’Union Africaine doit renforcer sa capacité à produire des positions communes sur les grandes questions internationales : réforme des Nations Unies, conflits, nouvelles technologies, financement du développement, changement climatique et régulation des ressources stratégiques.

La coordination entre l’Union africaine, les Communautés Economiques Régionales (CER) et les États membres doit être renforcée.

Une Afrique divisée ne peut prétendre exercer une influence déterminante. Une Afrique capable de parler d’une voix forte, tout en respectant la diversité de ses intérêts nationaux, peut devenir un partenaire incontournable des grandes puissances.

4. Faire de la paix et de la sécurité une responsabilité stratégique africaine

L’Afrique ne doit pas seulement être considérée comme un espace dans lequel les puissances extérieures interviennent pour gérer des crises. Elle doit être reconnue comme un acteur central de la prévention des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Les Organisations régionales africaines doivent disposer de capacités opérationnelles, financières et institutionnelles renforcées.

La résolution 2719 du Conseil de sécurité, qui établit un cadre de financement des opérations de soutien à la paix dirigées par l’Union africaine, constitue une avancée importante dont la mise en œuvre effective doit être une priorité.

Le Continent doit également investir davantage dans la diplomatie préventive, la médiation, la lutte contre les trafics transnationaux et le traitement des causes profondes des conflits.

5. Investir dans le capital humain et la souveraineté numérique

La prochaine grande bataille de puissance sera également technologique et cognitive.

L’intelligence artificielle, les données, les infrastructures numériques, les télécommunications, les technologies spatiales et la cybersécurité détermineront une part croissante de la puissance des nations.

L’Afrique ne peut se contenter d’être un marché pour les technologies conçues ailleurs. Elle doit investir dans la recherche, les universités, les centres d’innovation, la formation scientifique et les entreprises technologiques.

Sa jeunesse doit être au cœur de cette transformation. L’enjeu est de faire du dividende démographique un avantage stratégique et non une vulnérabilité économique et sociale.

VI. Chine-Afrique : construire un partenariat stratégique du XXIe siècle

La relation entre la Chine et l’Afrique constitue l’un des exemples les plus significatifs de la transformation des relations internationales. Elle repose sur une histoire de solidarité politique, une coopération économique croissante et une convergence sur plusieurs principes diplomatiques, notamment la souveraineté et le respect des choix nationaux.

Mais ce partenariat doit entrer dans une nouvelle phase.

Il ne saurait se limiter à la construction d’infrastructures, à l’exploitation des ressources naturelles et à l’augmentation des échanges commerciaux. Il doit devenir un véritable partenariat de transformation structurelle.

Cela suppose des investissements davantage orientés vers l’industrialisation, des transferts effectifs de technologies et de compétences, une coopération renforcée dans l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables, une meilleure ouverture du marché chinois aux produits africains et une participation accrue des entreprises africaines aux chaînes de valeur internationales.

La Chine peut jouer un rôle déterminant dans cette transformation. Mais l’Afrique doit également prendre ses responsabilités : négocier collectivement lorsque cela est possible, améliorer son environnement des affaires, renforcer la transparence de ses contrats et veiller à la soutenabilité de ses engagements financiers.

Il ne s’agit pas de substituer une dépendance à une autre, mais de construire une véritable capacité de choix.

La même exigence doit guider les relations avec les États-Unis, l’Europe, l’Inde, le Japon, la Turquie, la Russie, la Corée et les pays du Golfe.

Le partenariat stratégique du XXIe siècle doit être évalué à l’aune de sa contribution à la souveraineté économique, à la création d’emplois, à l’innovation et à la prospérité des populations africaines.

VII. Faire émerger une doctrine africaine de la gouvernance mondiale

Au-delà des relations bilatérales, le véritable enjeu est de permettre à l’Afrique de contribuer à la définition d’un nouvel ordre international.

Le Continent doit passer d’une diplomatie essentiellement réactive à une diplomatie proactive, capable de formuler des propositions et de construire des coalitions.

Cette doctrine africaine pourrait reposer sur quatre principes fondamentaux :

⁃ L’égalité souveraine des États, afin qu’aucune puissance ne puisse imposer sa domination sur les choix politiques et stratégiques des autres.

⁃ Le multilatéralisme inclusif, pour que les grandes décisions internationales reflètent les réalités démographiques, économiques et politiques du monde contemporain.

⁃ La solidarité et la responsabilité partagée, qui supposent une répartition plus équitable des responsabilités et des ressources face aux défis mondiaux.

⁃ La primauté du développement humain, car la sécurité, la paix et la stabilité ne peuvent être durables sans justice économique, éducation, santé et perspectives pour les populations.

Cette doctrine doit s’accompagner d’initiatives concrètes : un Pacte mondial pour l’industrialisation durable et la transformation locale des ressources stratégiques, une initiative internationale sur la gouvernance équitable des minerais critiques et un mécanisme renforcé de représentation du Sud global dans les institutions financières et technologiques internationales.

L’Afrique doit également participer activement à l’élaboration des normes internationales relatives à l’intelligence artificielle, à la protection des données et à la transition énergétique.

Le Continent ne doit pas seulement demander une réforme de la gouvernance mondiale. Il doit contribuer à en dessiner les contours.

Conclusion : L’Afrique, de l’objet géopolitique a l’architecte du nouvel ordre mondial

La montée en puissance de la Chine, l’affirmation de la Russie et le retour d’une politique américaine plus ouvertement fondée sur la défense de ses intérêts nationaux (America First) illustrent une réalité : l’ordre international traverse une période de transition dont l’issue reste incertaine.

La Chine de Xi Jinping entend jouer un rôle central dans cette nouvelle architecture. Les États-Unis veulent préserver leur leadership. La Russie cherche à consolider son statut de puissance incontournable. D’autres acteurs émergents veulent également faire entendre leur voix.

Mais où se situe l’Afrique dans cette nouvelle équation ?

La réponse ne peut être laissée aux seules initiatives des grandes puissances. Elle dépend d’abord de la capacité du continent à construire sa propre vision stratégique, à renforcer son unité politique et à transformer ses atouts en leviers de négociation.

La force de l’Afrique ne réside pas uniquement dans ses ressources naturelles, son poids démographique ou son potentiel économique. Elle réside également dans sa capacité à contribuer à la résolution des crises internationales, à proposer des solutions aux défis mondiaux et à construire des coalitions diplomatiques.

Le temps est venu de dépasser la diplomatie de sollicitation pour embrasser et entrer dans une diplomatie de proposition, de négociation et d’influence.

Il ne s’agit pas de s’opposer à la Chine, aux États-Unis, à la Russie ou à l’Europe. Il s’agit de construire avec chacun des relations équilibrées, respectueuses des intérêts africains et orientées vers des résultats concrets.

L’Afrique doit être suffisamment forte pour coopérer avec tous, suffisamment lucide pour ne s’aligner automatiquement sur aucun et suffisamment ambitieuse pour défendre sa propre conception de l’ordre international.

Le XXIe siècle ne sera véritablement multipolaire que si l’Afrique devient un pôle de décision à part entière.

Car le véritable enjeu n’est pas simplement de savoir quelle puissance dominera le monde de demain. Il est de savoir si le monde de demain sera capable de reconnaître à l’Afrique la place qui lui revient dans la définition et la conduite de son avenir collectif.

La rencontre trilatérale Trump- XI- Poutine, de ce Jeudi 19 Novembre 2026, en terre de Chine, sous les regards légitimement hagards et inquiets de l’Europe, serait-il le signe annonciateur de bouleversements géopolitiques majeurs inédits dans un futur proche…

Par M. Mankeur Ndiaye, Ambassadeur émérite, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et Chef de la MINUSCA