La Francophonie est née d’une ambition qui dépassait largement le partage d’une langue. Elle portait une vision : faire du français un instrument de dialogue entre les peuples, de rapprochement des cultures et de coopération entre des nations appartenant à des espaces géographiques et politiques différents.

Cette ambition a notamment été portée, dans les années 1960, par quatre grandes figures politiques et intellectuelles : Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, Habib Bourguiba, président de la Tunisie, Hamani Diori, président du Niger, et le prince Norodom Sihanouk, chef de l’État cambodgien. Leur conviction était que la langue française pouvait constituer le socle d’une communauté de solidarité, de dialogue et de coopération, respectueuse de la souveraineté et de l’identité de chacun.

Cette vision a progressivement pris corps. La création, en 1970 à Niamey, de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue par la suite l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a marqué une étape décisive dans l’institutionnalisation du projet. Le premier Sommet des chefs d’État et de gouvernement, tenu à Versailles en 1986, a ensuite donné à la Francophonie une dimension politique de premier plan. La Charte de la Francophonie, adoptée en 1997 à Hanoï, et la création du poste de Secrétaire général, figure politique et institutionnelle. ont consolidé cette évolution.

La Francophonie s’est ainsi progressivement affirmée comme un espace de coopération multilatérale, de promotion de la démocratie, des droits de l’homme, de la diversité culturelle et du développement durable.

Près de six décennies après les premières initiatives fondatrices, cette ambition mérite d’être interrogée à la lumière des transformations du monde.

Le dernier Sommet de la Francophonie vient en effet de s’achever sans que les États membres parviennent à s’accorder sur la désignation d’un nouveau Secrétaire général. Pour éviter une impasse institutionnelle, ils ont finalement convenu de prolonger d’une année le mandat de l’actuelle titulaire du poste.

Je tiens à saluer le rôle salutaire du Président de la République du Sénégal, SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l’initiative diplomatique lancée pour trouver un compromis et éviter le vote qui aurait été destructeur pour l’Organisation. Cette initiative répond bien au rôle historique et à la place du Sénégal dans l’espace francophone. Le Président Faye y a joué un rôle actif de facilitation et de rassemblement dans le souci constant de sauver l’unité et la cohésion de l’Organisation.

Ce compromis évite une rupture institutionnelle. Mais il révèle aussi une difficulté politique plus profonde : quelle ambition collective les pays francophones veulent-ils encore porter dans le monde ?

Il serait tentant de réduire cet événement à une difficulté de succession. Ce serait une erreur. Lorsqu’une Organisation internationale éprouve autant de difficultés à s’accorder sur son leadership, c’est souvent que les divergences dépassent les personnes et les candidatures. Elles touchent à la vision, aux équilibres politiques et à la conception même de son avenir.

La Francophonie souffre moins d’un problème de candidatures que d’un déficit de vision commune.

Le consensus ne peut devenir une fin en soi

La Francophonie est, par nature, une Organisation de diversité. Elle rassemble des États de plusieurs Continents, aux trajectoires historiques, aux intérêts économiques et aux orientations diplomatiques parfois très éloignés. Cette pluralité est sa force. Elle devient toutefois une faiblesse lorsque les mécanismes de concertation ne permettent plus de construire des compromis sur les grandes décisions.

Le consensus est une exigence diplomatique légitime. Mais il ne doit pas devenir un instrument d’immobilisme.

La Francophonie ne peut se contenter de préserver ses équilibres internes au prix d’un affaiblissement de son ambition extérieure. Elle doit retrouver une capacité de proposition, d’initiative et d’influence.

La prolongation du mandat de l’actuelle Secrétaire générale constitue une solution de circonstance, utile et probablement nécessaire. Mais un sursis institutionnel n’est pas un projet politique. Cette année supplémentaire doit être consacrée à la restauration de la confiance, à la clarification des critères de leadership et à la définition d’une vision stratégique partagée.

Pourquoi ne pas introduire dans les textes de l’Organisation le principe de rotation géographique pour le poste de Secrétaire général et celui de la limitation des mandats à deux?

Le prochain processus de désignation devra dépasser les logiques de positionnement et les calculs de circonstance. Il faudra privilégier un leadership capable de rassembler, de dialoguer avec les différentes sensibilités de l’espace francophone et de porter une vision crédible de son avenir.

L’Afrique ne peut être absente de la redéfinition des équilibres

Aucune réflexion sérieuse sur l’avenir de la Francophonie ne peut faire l’économie de la place de l’Afrique.

Le Continent est devenu un centre de gravité démographique et linguistique majeur de l’espace francophone. Sa jeunesse, son potentiel économique, ses ressources naturelles et son poids géopolitique en font un acteur incontournable des recompositions internationales.

Cette réalité doit se refléter davantage dans la gouvernance et les orientations stratégiques de l’organisation.

Il ne s’agit ni de revendiquer une Francophonie exclusivement africaine, ni d’opposer le Continent aux autres composantes de l’espace francophone. Une telle lecture serait contre-productive. Il s’agit de reconnaître qu’une organisation qui entend préparer l’avenir ne peut ignorer les transformations de sa propre géographie humaine.

Mais cette responsabilité impose également aux pays africains de dépasser leurs divergences, de renforcer leur concertation et de parler davantage d’une voix cohérente sur les questions stratégiques.

Le poids démographique ne devient influence politique que lorsqu’il s’accompagne d’une vision et d’une capacité collective d’action. L’Afrique ne doit pas seulement être le principal réservoir de la Francophonie de demain ; elle doit en être l’un des principaux architectes.

Sortir de la Francophonie des déclarations

La crise actuelle intervient dans un contexte international où les Organisations multilatérales sont confrontées à une interrogation fondamentale sur leur utilité et leur efficacité.

Les rapports de force se recomposent. Les rivalités entre puissances s’intensifient. Les pays du Sud réclament une gouvernance mondiale plus représentative. Les technologies, l’intelligence artificielle et les nouvelles économies redessinent les hiérarchies internationales.

Dans ce monde, la Francophonie ne peut rester une simple communauté de langue et de célébration culturelle.

La défense du français demeure essentielle. Mais elle doit être associée à un projet politique, économique et technologique plus ambitieux.

Trois chantiers méritent une attention prioritaire.

Le premier est celui de l’influence diplomatique. La Francophonie doit être davantage présente dans les débats sur la réforme des Nations Unies, la paix et la sécurité, la gouvernance mondiale et la défense du multilatéralisme. Elle possède une diversité géographique et politique qui pourrait en faire un espace privilégié de dialogue et de médiation.

Le deuxième est celui de la coopération économique. Il faut donner davantage de substance aux échanges commerciaux, aux investissements, à la mobilité des compétences, à l’entrepreneuriat et aux partenariats entre les économies francophones. Une langue commune devrait faciliter les affaires autant que le dialogue politique.

Le troisième est celui de la jeunesse et de la révolution numérique. L’intelligence artificielle, l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les industries culturelles doivent devenir des priorités concrètes. Si le français veut conserver son rang dans le monde de demain, il doit être présent dans les lieux où se produisent les connaissances, les technologies et les richesses.

La Francophonie doit ainsi passer d’une logique de rayonnement essentiellement culturel à une véritable stratégie de puissance d’influence.

Un leadership pour une ambition renouvelée

La prochaine désignation du Secrétaire général devra être l’aboutissement d’une réflexion politique préalable, et non le résultat d’un simple marchandage diplomatique.

La personnalité appelée à diriger l’Organisation devra posséder une expérience internationale reconnue, une capacité de rassemblement et une vision stratégique. Elle devra être capable de faire dialoguer les différentes composantes de l’espace francophone, sans privilégier les intérêts d’un groupe au détriment des autres.

Mais il serait illusoire d’attendre d’un seul responsable qu’il règle des difficultés qui relèvent d’abord de la volonté politique des États membres.

Ceux-ci doivent assumer leur part de responsabilité. Ils ne peuvent réclamer une Francophonie plus influente tout en lui refusant les convergences politiques et les moyens nécessaires à son action.

L’année supplémentaire accordée à l’actuelle Secrétaire générale doit donc être mise à profit pour préparer une transition ordonnée, restaurer la confiance et définir les grandes priorités de la prochaine décennie.

La question n’est plus de préserver la Francophonie, mais de lui redonner du sens

La Francophonie dispose encore d’atouts considérables. Mais aucun héritage, aussi prestigieux soit-il, ne garantit à lui seul la pertinence future d’une organisation internationale.

Dans un monde qui se transforme à grande vitesse, l’immobilisme est une forme de déclassement.

Le dernier Sommet doit donc être interprété comme un avertissement. Il rappelle que la solidarité linguistique et culturelle ne suffit plus à produire une ambition politique commune.

Il faut désormais un sursaut. Un sursaut de vision, de leadership et de responsabilité collective.

La Francophonie doit choisir entre le confort de ses équilibres institutionnels et l’exigence d’une véritable ambition internationale. Elle doit faire de sa diversité une force, de son ancrage africain un atout stratégique et de sa langue commune un instrument de coopération, d’innovation et d’influence.

La question essentielle n’est finalement pas de savoir qui dirigera la Francophonie demain. Elle est de savoir si ses États membres ont encore la volonté politique d’en faire une Organisation qui compte dans le monde.

C’est à cette question que l’année de transition devra apporter une réponse.

Par Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ancien Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la Minusca