Les libéraux de Thiès répondent à Thierno Alassane Sall

Les libéraux de Thiès, par la voix de Ndiaga Diaw, Secrétaire général du PDS à Thiès-Ouest, membre du comité directeur du secrétariat national et de la cellule de communication du PDS, ont apporté la réplique à Thierno Alassane Sall, au sujet de sa sortie contre la candidature de Karim Wade.

Pour les libéraux de la capitale du Rail, Karim Wade est en vérité un binational pour la bonne et simple raison qu’il est né en France et sa maman est française ; ce qui lui procure automatiquement une nationalité française. Mais depuis 2019, il a écrit aux autorités françaises pour renoncer à ladite nationalité.

Ainsi, pour eux, dès lors qu’il a renoncé à cette nationalité, il renseigne qu’il devient automatiquement et exclusivement de nationalité sénégalaise. Réplique contre TAS à Thiès (bis) D’après les libéraux de Thiès, si Thierno Alassane Sall affirme que « quelqu’un qui a une nationalité autre que celle du Sénégal perd sa nationalité sénégalaise au-delà de 18 ans comme le stipule l’article 16 du code de la nationalité sénégalaise», l’article 5 dit : «est sénégalais l’enfant légitime né d’un père sénégalais».

Selon Ndiaga Diaw et Cie, dans les colonnes de L’As, personne ne peut dire dans ce pays que Me Abdoulaye Wade n’est pas sénégalais. Pour eux, c’est un faux débat, d’autant qu’aux États-Unis, Barack Obama est de père africain et de mère américaine. Et pourtant, précisent-ils, Obama est devenu Président des Etats-Unis. Donc, selon les libéraux, Karim Wade a un père sénégalais et une maman française, mais certains veulent coûte que coûte dire qu’il n’est pas sénégalais. Ils demandent ainsi à Thierno Alassane Sall de se ressaisir et de revenir à de meilleurs sentiments.