Les limogés du gouvernement devant la justice…Toute la vérité

Les collaborateurs de Macky Sall limogés devant la CREI : La désinformation entretenue par le PDS

Il a fallu qu’ils soient annoncés que l’ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Aminata Touré, les ministres Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé, Me Oumar Youm, Maxime Jean-Simon Ndiaye qui qui viennent de quitter leurs postes, sont attendus devant l’Office national de lutte contre la corruption et la concussion, que des interprétations les plus fantaisistes se mettent à circuler. Certains sont allés même jusqu’à dire qu’après les avoir limogés de leurs postes, Macky Sall veut les faire poursuivre en justice.

Il n’en est rien. La loi les oblige au moment d’occuper certaines fonctions et après les avoir quittées de faire leurs déclarations de patrimoines. Il ne saurait donc, y exister une « chasse aux sorcières » comme certains veulent le faire croire à l’opinion. Une tentative pour vouloir faire passer le Président de la République comme étant qui seraient à la traque de ses anciens collaborateurs remerciés de leurs postes.

En réalité, c’est une manœuvre ourdie par des responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui cherche à se venger de Mimi Touré en voulant faire croire qu’elle est traquée par l’OFNAC, comme elle s’était acharnée sur Karim Wade lorsque ce dernier avait été traduit devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

Le Président de la République ne peut chercher à se venger de collaborateurs limogés dont il pourrait avoir bien besoin de leurs services pour d’autres postes. D’ailleurs, le Chef de l’Etat Macky Sall n’a-t-il pas rappelé à ses côtés, plusieurs ministres qui avaient été sortis du gouvernement, comme Mor Ngom, Mary-Teuw Niane, Aly Koto, Seydou Guèye, Yakham Mbaye, Souleymane Jules Diop, Papa Abdoulaye Seck et Abdou Latif Coulibaly.

Même si, on peut classer Mimi Touré comme l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk Me Mousa Diop dans la catégories des limogés qui sont sûrs de ne plus faire partie de l’entourage proche du Président de la République Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru