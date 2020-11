La galaxie Wade recrutée par Macky…Le PDS en route pour Barsax

Arrivées en série d’anciens du PDS dans le camp présidentiel : Quand Me Abdoulaye Wade et son fils Karim arment Macky Sall

La barque bleue dérive. L’on comprend le coup de gueule de Me Abdoulaye Wade après la formation du nouveau gouvernement. Macky Sall est en train de recruter largement dans la galaxie de Me Abdoulaye Wade, renforçant ainsi davantage sa majorité. Toutes les victimes au Parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade et de son héritier, son fils Karim Wade, sont recrutées par le Président de la République Macky Sall.

Ce sont Me Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade qui ont scié la branche, sur laquelle ils sont assis. La plupart de ceux qui ont quitté le PDS et qui rejoignent aujourd’hui le camp présidentiel sont, soient des victimes de Me Abdoulaye, soient celles de Karim Wade. Ce sont eux-mêmes qui les ont poussés à la sortie, les poussant dans les mains de leur ex-frère du PDS.

La liste de tous ceux qui sont poussés à la sortie au PDS et qui ont rejoint le « Macky » est longue. Ce sont Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, Me Ousmane Ngom, Baïla Wane, Serigne Mbacké Ndiaye, Fabouly Gaye, Abdou Khafor Touré, Mamadou lamine Kéita, Khouraïchi Thiam, Ameth Fall Braya et récemment Samuel Ameth Sarr, Idrissa Seck, Oumar Sarr, Babacar Gaye, Me Amadou Sall, Yankhoba Diattara…

Aujourd’hui, c’est comme si c’est tout le PDS s’était déplacé du côté du Palais de la République laissant le vieux Wade et son fils seuls dans la barque bleue qui dérive. Les Wade l’ont bien cherché. Ce sont eux-mêmes qui aiguisent le couteau qu’ils tendent à Macky Sall pour que ce dernier puisse dépecer aisément le PDS.

