Les locaux du stadium Lat Dior de Thiès dans un mauvais état (Images)

Les infrastructures sportives au Sénégal ont un énorme problème d’entretien. Une visite dans les locaux du stadium Lat Dior a permis de découvrir l’état de dégradation avancé de l’infrastructure. La faute est au manque d’entretien. Une responsabilité qui incombe à la direction de l’édifice. Les toilettes des vestiaires sont dans un état de délabrement très avancé du fait d’un absence de personnel en charge de l’entretien.

Alors qu’on crie haut et fort de l’absence d’infrastructures sportives, celles existantes ne sont pas bien entretenu. D’où la question de la gestion et des gestionnaires qui sont plus préoccupés aux retombées financières qu’à l’entretien des locaux. Le ministère des sports est ainsi interpellé pour envoyer des missions de contrôle technique afin de situer les responsabilités

Regardez bien les images d’illustrations.