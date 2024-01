Avec plus de 200 candidats à la candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, le Sénégal a failli battre un triste « record électoral » détenu en Afrique par la République Démocratique du Congo. Un géant de 95, 89 millions d’habitants répartis sur 2 millions 345.000 km2, comptant 800 partis politiques et dont la dernière élection présidentielle en octobre 2023 avait mis en lice 24 candidats.

Avec 20 candidatures validées sur les 61 qui avaient réussi la première étape de la conformité de leurs dossiers au Conseil Constitutionnel, la vague de contestations soulevée par la publication de la liste définitive des candidats relève du normal. Le pire a été évité, n’eut été l’étape du parrainage qui a servi de filtre pour « juguler » un tant soit peu l’hémorragie des candidatures.

Quand le vin est tiré, dit l’adage, il faut le boire ! Sans porter de jugement sur le processus électoral dans son ensemble, encore moins présager de l’issue du potentiel de « bras de fer » entre le Pouvoir et l’Opposition « recalée », demandant au Président sortant d’intercéder auprès du Pouvoir judicaire pour leur réintégration par les 7 sages du Conseil Constitutionnel, (une conception surprenante de l’Etat de droit et de la séparation des pouvoirs), nul ne peut contester aujourd’hui, qu’une réforme de notre mode de dévolution du pouvoir à travers des élections transparente devient une urgence, voire une œuvre de salubrité.

L’élection à une fonction aussi stratégique que celle de Président de la République doit challenger les élites en termes de probité morale, de capacités intellectuelles, de vécu et de parcours, de vision pour atteindre des objectifs de mieux-être validés par une majorité de citoyens avertis. Parmi les préalables, le candidat à la présidentielle doit exercer un travail légal rémunéré, justifier ses revenus et prouver qu’il contribue au PIB du pays. Il doit être un « citoyen modèle » s’acquittant de toutes ses obligations fiscales et justifier d’un parcours prouvant ses capacités à gérer un Etat. Il doit jouir d’une réputation irréprochable pour prétendre agir et parler au nom de toute la Nation. Ceci nous éviterait des candidats sans emploi ni revenus, sensibles aux influences de lobbies intérieurs comme extérieurs, et autres « resquilleurs » prompts à renoncer à leur candidature, pour se fondre dans une coalition contre une promesse de nomination ou de strapontin moelleux. Cette mesure n’exclue aucun citoyen, fut-il un « domou daara », arabisant, entrepreneur agricole ou autre sachant lire et écrire, dès lors que le français ne serait plus une langue officielle, mais une simple langue de travail. Vladimir Poutine dirige la Russie en Russe et non en anglais ou en français. Idem pour le président Iranien Ibrahim Raïssi ou Xi Jin Ping qui trône à la tête d’un pays de 1,4 milliard de Chinois.

Le filtre du parrainage objet de polémiques entre acteurs politiques doit subir d’urgence un lifting réparateur. Le candidat doit collecter le nombre de parrainage requis dans les 14 régions du Sénégal et sa Diaspora, et éviter d’apparaître comme l’émanation de la volonté d’une partie du territoire national. Sa légitimité et son impartialité s’en trouveraient renforcées et inhiberaient le sentiment de recevabilité à sa base électorale, au détriment d’autres territoires. S’il est investi par un parti politique, ce dernier doit produire des rapports d’activités trimestriels et ses états financiers avec le visa de l’autorité compétente, pour dissiper la pollution de l’espace politique par des partis politiques sans sièges fixes et sans activités en dehors des périodes électorales. S’il s’agit d’un candidat d’une coalition, toutes les structures membres de la coalition seront soumises à la même exigence. Mettant ainsi fin aux « partis-cartables » dont l’existence se limite au cachet du secrétaire général pour signer les communiquer de presse ou des décharges pour justifier des « appuis ». Dans le cas d’un candidat indépendant, il doit détenir le quitus de « citoyen modèle » payant taxes et impôts, justifiant ses revenus et l’origine de son budget « de guerre » en dehors de critères déjà énumérés. Ce dernier point doit également s’appliquer aux partis et coalitions de partis qui doivent élaborer un budget primitif de campagne électoral. Cependant, il doit être clair que ces exigences ne doivent pas être la porte ouverte pour le financement des partis politiques sur le budget de l’Etat. Il reste de chemin à faire pour booster le niveau de notre indice de développement humain. L’activité politique exige des moyens et ceux qui n’en ont pas devraient s’abstenir d’en faire.

Autre mesure pour plus de transparence et d’équité du parrainage, chaque candidat en quête de parrains doit être doté d’une tablette dont les paramètres inviolables sont connus de tous les acteurs, pour enregistrer les parrains, détecter les doublons et erreurs matérielles en temps réel, et bannir la pratique du Conseil Constitutionnel consistant à établir l’ordre de vérification des dossiers en jouant au « loto ». Tout candidat déposant son dossier au Conseil Constitutionnel, doit accepter au préalable de perdre la moitié de la caution versée à la Caisse Des Consignations et Dépôts, si son parrainage est invalidé pour des raisons connues et acceptées à l’avance par tous les acteurs.

Sans être exhaustives, ces mesures aideraient à rationaliser le processus menant à la magistrature suprême, à légitimer et crédibiliser la fonction de Président de République, à mettre hors-jeu tous les opportunistes qui seraient tentés par des raccourcis vers des positions de pouvoir. Elles aideraient à réconcilier le Peuple-souverain avec sa classe politique, à décharger le Conseil Constitutionnel de tâches dont il n’a pas toujours les outils d’appréciation nécessaires.

Pouvoirs Exécutif, Législatif et Judicaire, société civile, électeurs, simple citoyen Lambda dont le vote est souvent émotif et n’obéit à aucune rationalité, tous les acteurs sont interpellés pour un dernier sursaut. Les enfants nés en 2012 à l’accession du PR Macky Sall à la magistrature suprême sont aujourd’hui en classe de 6ème au lycée ou au collège. Etre un ponte indéboulonnable de son régime pendant deux mandats successifs et se retrouver du jour au lendemain porte-étendard de son opposition politique, paraît difficilement acceptable pour le peuple dont on réclame les suffrages pour des lendemains meilleurs.

Momar CISSE, Linguère