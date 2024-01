Mottali Yéene : Khalifa Sall est dans le département de Podor

Le candidat à l’élection présidentielle continue ses tournées. Dans le cadre de son opération « Mottali Yéene », Khalifa Ababacar Sall est dans le département de Podor. « Du déficit d’exploitations agricoles à l’absence d’infrastructures de base en passant par le stress hydrique, le sous-emploi et le coût élevé de l’électricité, les localités de Salde Tebegutt, Barobe Diakel, Mbolo Birane, Diaba, Galoya Toucouleur, Galoya Peulh et Lougue souffrent d’obstacles majeurs qui entravent leur développement. Pour instaurer un cercle vertueux de croissance économique et de prospérité à Podor, la priorité doit être accordée aux investissements publics dans les infrastructures agrosylvopastorales et aux programmes favorisant l’employabilité des jeunes », a déclaré l’ancien maire de Dakar.