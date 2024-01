Kaba Diawara : « Le Sénégal a dominé et il n’y a rien à dire… »

Le sélectionneur du Syli national, Kaba Diawara, a reconnu la suprématie du Sénégal sur son équipe qui s’est inclinée 0-2 ce mardi dans le cadre du troisième et dernier match de poule du groupe C.

« On voulait gagner ce match et c’est dommage. Sur la fin, on pouvait même encaisser un 3ème but. Le Sénégal a dominé et il n’y a rien à dire. Ça fait mal car on n’aime pas perdre mais ça fait partie du jeu. Il faut nous lever la tête et nous tourner vers le 8ème de finale », s’est confié Kaba Diawara en conférence de presse d’après match.