Les ministres Aminata Assome Diatta et Moussa Baldé atteints de corona-incompétence

La liste des ministres dans le gouvernement du Président de la République Macky Sall atteints de corona-incompétence s’allonge chaque jour. Le Ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ et le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur Moïse Sarr ont fini de montrer toutes leurs limites et leur impuissance avec la manière utilisée par eux pour assister les Sénégalais de la diaspora dans ce contexte de crise mondiale avec la propagation du covid-19. On n’a même pas encore fini de parler d’eux que deux autres ministres se distinguent et brillent par leurs incompétences.

Les Sénégalais, notamment qui vivent dans les ménages démunis sont en train de subir les effets de la crise liée au coronavirus. Beaucoup de Sénégalais souffrent depuis que le Chef de l’Etat Macky Sall fait appliquer l’état d’urgence et le couvre-feu afin de limiter les dégâts que cause le coronavirus qui continue sa progression au Sénégal. Pendant ce temps que font le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta et son collègue de l’Agriculture et de l’Equipement rural Moussa Baldé ?

Comme si le covid-19 à lui seul, ne suffisait pour plonger dans la douleur les ménages démunis, le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta vient augmenter leur souffrance. C’est Aminata Assome Diatta qui déclarait il y a peu, lors d’une visite au port de Dakar que le Sénégal dispose d’un stock suffisant de riz déjà importé pouvant l’entretenir pour une durée de 5 mois.

Avec tout ce que la vallée a produit en riz, si le Sénégal s’est retrouvé pour en importer une grande quantité pouvant approvisionner le marché pendant les cinq prochains mois, il y a problème surtout que le prix de cette denrée vient de connaître une hausse.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural Moussa Baldé, dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil soutient que la campagne agricole 2019 – 2020 a enregistré une production de 2,7 millions de tonnes de céréales, toutes spéculations confondues. A l’en croire, globalement les objectifs de production ont été atteints. Ce qui est loin de la réalité. Et, il le sait mieux que quiconque. Mais lui comme son collègue du Commerce, savent passer à meubler leur temps en tenant à enjoliver les performances de leurs ministères, plutôt que de se mettre au chevet des populations. Evidemment, les déclarations de ces ministres relèvent de politique politicienne et n’ont aucun impact sur le vécu des populations durement affectées par la crise liée à la pandémie.

La rédaction de Xibaaru