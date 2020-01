Les fausses notes du ministre Moïse Sarr à…Fatick

Commune de Diarrère (Fatick) : Haro sur la navigation à vue de Moïse Sarr ! Par Saliou Thiaw

Le week-end dernier, le ministre secrétaire général chargé des sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, a dit avoir enrôlé 1500 personnes dans la CMU (soit une enveloppe de 2.000.000 de FCFA). En tant que citoyen de cette commune, nous apprécions, à sa juste valeur, ce geste et disons bon courage. Cependant, une analyse approfondie de la situation politique actuelle au niveau de notre localité nous pousse à s’interroger sur un incertain nombre de faits. D’abord : les bénéficiaires : pourquoi cibler les Imams, les Catéchistes, les Chefs de villages et certains élèves ?

Y’a-t-il une étude préalable pour pouvoir vraiment identifier les couches les plus vulnérables qui, selon notre bonne foi, devraient être les seuls bénéficiaires de ce geste.

Quid des groupements féminins ? A ce que nous sachons, une personne morale ne peut pas bénéficier de la CMU. Qui a bénéficié de la carte CMU ? Certainement, la Présidente. Pourquoi ? Parce qu’elle draine un monde fou derrière elle.

Deuxièmement : la manière : des vieilles personnes se sont déplacées, bravant la chaleur ou le froid, c’est selon, pour rallier le chef-lieu de Commune, c’est-à-dire, Diarrère alors qu’une seule visite de courtoisie pouvait faire l’affaire.

Depuis l’indépendance, les hommes changent au niveau des différentes structures du pays mais, la manière de faire, reste et demeure, la même.

Nous avons toujours une alternance mais jamais une alternative aux problèmes. Essayons de mettre le sénégalais et le Sénégal au centre de nos préoccupations. Alors, nous en gagnerons tous les défis du futur. Le geste est noble, c’est vrai. Mais, il y a dans ce cas précis, des gens doublement gagnants et d’autres, doublement perdants du fait d’une approche méthodologique sans fondement scientifique mais basée sur des calculs politiciens et électoralistes.

Saliou Thiaw…

Habitant de Diarrère.