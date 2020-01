Grogne dans le secteur de la Santé : Le Cuss/Js dans les rues ce vendredi…

Il ne se passe plus un seul jour sans qu’un syndicat ne sorte dans les rues pour manifester sa colère au Sénégal.

Au rythme où vont les choses, on va se demander si réellement Macky Sall et son gouvernement sont prêts à régler définitivement les revendications des travailleurs. Car il ne se passe un seul jour sans qu’un syndicat ne sorte dans les rues pour manifester sa colère.

Après les enseignants, c’est au tour du Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale Cuss/Js de sortir de son trou. En effet, Cheikh Seck et Cie vont organiser, ce vendredi, une marche nationale citoyenne. Ils comptent emprunter l’itinéraire qui mène de l’Ecole nationale de développement sanitaire et sociale (Endss) au Ministère de la santé.

Le syndicat qui regroupe des sages-femmes, infirmiers, exige «le recrutement transparent du personnel de santé dans la fonction publique sénégalaise et au niveau du Ministère de la santé, l’augmentation de la subvention des hôpitaux et définition de critères d’allocation, l’intégration des infirmières sages-femmes, techniciens supérieurs dans leurs corps d’accueil sans condition, le renforcement des équipements, des hôpitaux et remboursements des dettes (plan sésame, Cmu, imputation budgétaire)»

