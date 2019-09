Les musulmans homos et lesbiennes organisent une marche à…

Au Royaume-Uni, l’association musulmane et LGBT « Imaan » organise sa toute première Marche des Fiertés. Depuis plus de 20 ans, cet organisme supporte et vient en aide les lesbiennes et homosexuels musulmans.

Une marche des Fiertés organisée par un groupe religieux, voilà qui paraît complètement impossible : et pourtant, au Royaume-Uni, l’association « Imaan », d’obédience musulmane, a décidé de mettre en place un rassemblement LGBTQI+.

Foi et sexualité : le dilemme

Depuis plus de 20 ans, cette association vient en aide aux personnes musulmanes ou de culture musulmane, qui se voient contraintes de choisir entre leur foi et leur sexualité à cause de leur famille ou de leur entourage. Revendiquant le droit de vivre sa foi pleinement tout comme sa sexualité, l’organisation vient de franchir un pas supplémentaire en voulant organiser cette Marche des Fiertés.

Le projet a été mis en place après des manifestations anti-LGBT qui se sont tenues à Birmingham (centre de l’Angleterre). En effet, des rassemblements ont été organisés devant les écoles primaires pour protester contre le National Equality Act, une loi qui instaure des cours durant lesquels sont abordées les différentes sexualités. Face à la mobilisation de parents, affirmant que ces cours vont à l’encontre de leurs pratiques religieuses, la présidente de l’association « Imaan », Anjum Mauj, a décidé d’organiser une marche pour montrer que les parents musulmans ne sont pas influencés par l’homophobie.

Les musulmans LGBT ont aussi voix au chapitre

« Le climat politique actuel, avec le Brexit, la crise des migrants, Boris Johnson et Trump incite les islamophobes et les homophobes à s’exprimer. En tant que musulmans LGBTQI+, nous sommes pris au milieu de tout cela. Pour notre 20ème anniversaire, il était grand temps d’organiser un évènement pour les musulmans de la mouvance LGBT » a déclaré Anjum Mauj auprès de Metro, un journal britannique.

L’association est en pleine collecte de dons pour rendre le projet possible.

En France, il existe également des associations pour les musulmans LBGTQI+, comme « Homosexuel-le-s musulman-e-s de France » connue sous son acronyme HM2F.