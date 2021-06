Les nervis de l’APR…un mauvais signe pour Macky

Présence de nervis…le danger plane sur les campagnes électorales pour les Locales

Un véritable danger plane sur les prochaines élections. De nouvelles formes de violence risquent de semer des troubles lors des campagnes électorales. L’affaire des nervis commencent à inquiéter les Sénégalais. Ces gros bras sont, depuis un certain moment, au-devant de la scène médiatique. Ils font régner la terreur sur le terrain politique et si des mesures ne sont pas prises, le pire est à craindre avant les élections de 2022.

Les locales prévues le dimanche 23 janvier 2022 risquent de plonger le Sénégal dans une spirale de violence. Alors que les campagnes électorales n’ont pas officiellement démarré, les hommes politiques occupent déjà le terrain. Pouvoir et opposition font le tour du territoire national. Entre promesses et exigences des populations, viennent s’incruster des intrus d’un genre nouveau aux gabarits impressionnants.

Ils sont sortis du lot depuis les évènements du mois de mars qui ont causé plusieurs victimes au Sénégal. Chaque jour, on entend parler de ces personnes aux gros muscles. Leur présence dans les tournées économiques du président Macky Sall n’a pas échappé aux sénégalais. Ces nervis présumés se sont distingués de la pire des manières. Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux les montrent en train de passer à tabac des personnes venues montrer au chef de l’Etat leur mécontentement. Ces images qui ont indigné plus d’une personne commencent à faire installer la peur à 7 mois des élections de 2022.

Le Sénégal s’achemine vers des élections à hauts risques. Si des mesures ne sont pas prises, le pire risque de se produire durant cette période. L’on se rappelle la scène qui s’est produite, en septembre 2011, près de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur entre les nervis supposés appartenir au PDS, alors parti au pouvoir et le camp du maire socialiste Barthélémy Dias. Des accrochages qui se sont soldés par la mort de Ndiaga Diouf. Ou alors ceux de Oumar Guèye qui avait attaqué le cortège de Malick Gackou à Diamniadio.

Selon le lieutenant-colonel Adama Diop, les nervis appartiennent à des organisations de sécurité non étatiques. « Les milices privées entretenues par les marabouts sont des gardes prétoriennes qui agissent selon le bon vouloir des chefs. Ils sont sur leurs nerfs et utilisent des moyens non officiels pour faire régner l’ordre qu’ils veulent. Leurs domaines de compétence se limitent à la protection sécuritaire du chef, à servir de briseurs de grève et à faire disparaître tout ce qui déplairait au chef », expliquent M.Diop contacté par la rédaction de Xibaaru.

Mais vu la situation actuelle, il est difficile voire impossible de distinguer les nervis des agents de sécurités professionnels. Il devient impératif pour le ministère de l’intérieur de se saisir de cette affaire en réglementant ce secteur.

Après le discours tenu par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, les nerfs commencent à s’échauffer. Et si rien n’est fait, les choses risquent de dégénérer avant le démarrage des campagnes électorales car beaucoup de sénégalais sont déterminés à ne pas se laisser faire. Les forces de défense et de sécurité sont aussi interpellées par cette situation.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru