Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023

Le Conseil des ministres s’est tenu le 1er Mars 2023 à l’hôtel de ville de Sédhiou, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

● Monsieur Magatte NDIAYE, Professeur titulaire des Universités, est nommé Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) ;

● Monsieur Momar NDAO, Ingénieur commercial, titulaire d’un Master en Droit de la Régulation précédemment Conseiller Technique à la Présidence de la République, est nommé Président de la Commission nationale de Régulation des Loyers des Baux à Usage d’habitation (CONAREL) au Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, poste vacant ;

● Monsieur Malang Seyni FATY, Enseignant, est nommé Président du Conseil d’Administration du Service géologique national du Sénégal au Ministère des Mines et de la Géologie, poste vacant ;

● Monsieur Idrissa BALDE, Enseignant-Chercheur, Maitre de Conférence à l’Université Gaston Berger de Saint Louis, est nommé Secrétaire exécutif de la Commission nationale de Régulation des Loyers des Baux à Usage d’habitation, poste vacant ;

● Monsieur Mademba GUEYE, Magistrat, est nommé Directeur général du Centre de Formation judiciaire au Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Amadou BAL appelé à d’autres fonctions ;

● Monsieur El Hadji Babacar DIOP, Magistrat, est nommé Directeur des Services Judiciaires au Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Abdoulaye NDIAYE appelé à d’autres fonctions ;

● Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Magistrat, est nommé Directeur de la Justice de Proximité et de la Promotion de l’Accès au Droit au Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Mademba GUEYE appelé à d’autres fonctions ;

● Monsieur Ousseynou GUEYE, Ingénieur en Informatique, est nommé Directeur de la Dématérialisation et de l’Automatisation des Services Judiciaires au Ministère de la Justice, en remplacement de monsieur Abdoul Aziz WANE ;

● Sont nommés Professeur titulaires à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à compter du 1er octobre 2021 :

– Fabé Idrissa BARRO, spécialité : Physique / Energie solaire.

– Issa DIAGNE, spécialité : Thermique, thermodynamique.

– Makhtar GUENE, spécialité : Chimie : Chimie physique (Electrochimie).

– Mame Samba MBAYE, spécialité : Botanique-Systématique – Ecologie.

– Momar NDIAYE, spécialité : Chimie : Chimie analytique : Chimie de l’Environnement.

– Balla Diop NGOM, spécialité : Physique du solide-Science des matériaux.

– Daouda NGOM, spécialité : Agroforesterie / Ecologie.

Fait à Sédhiou le 1er Mars 2023,

Par le Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes Entreprises Porte-parole du Gouvernement

Abdou Karim FOFANA