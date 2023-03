Les nouvelles dispositions des tunisiens pour les migrants

La présidence de la République, le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères ont annoncé des mesures pour améliorer la situation des étrangers en Tunisie et faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Ces mesures sont prises après des agressions et des manifestations d’hostilité à l’encontre des noirs. Ce après un discours virulent du président Kais Saied dénonçant l’immigration clandestine.

Voici les nouvelles dispositions prises :

Livraison de cartes de séjour d’un an au profit des étudiants des pays africains frères afin de faciliter leur séjour en sol tunisien et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents en temps voulu.

Prolongation de l’arrivée de résidence de trois mois à six mois.

Faciliter les départs volontaires pour ceux qui le souhaitent dans un cadre organisé et une coordination préalable avec les ambassades et les missions diplomatiques des pays africains en Tunisie.

Exemption des confrères africains du paiement des frais retardés aux arrivées dépassant la période de séjour, dans le cadre du retour volontaire.

Améliorer le briefing et intensifier l’assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaire pour faciliter les migrants et les réfugiés des pays frères africains à travers l’Organisation du Croissant-Rouge tunisien et ses différents partenaires.

Prévenir tous les types de traite des êtres humains et limiter l’exploitation des immigrés clandestins en intensifiant les campagnes de surveillance.

Mettre un numéro vert sur la responsabilité des résidents de différents pays africains frères de signaler toute violation de leur droit.

En conclusion, la République Tunisie exprime sa gratitude à tous les pays africains soeurs et amis qui ont renforcé leurs actions pour protéger la communauté tunisienne qui y vit, et exhorte à élever l’esprit de coopération, de synergie et de fraternité entre pays africains, en adhérant aux traditions que la Tunisie s’est établi à travers l’histoire.