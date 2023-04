Les pêcheurs de Mboro et Cayar se sont réconciliés !

C’étaient l’émoi et la consternation le 2 avril dernier. Des heurts avaient opposé les pêcheurs Cayarois et Mborois, faisant un mort et des dizaines de blessés. Des dégâts matériels ont été aussi notés avec des pirogues et matériels de pêche brûlés, sur fond de dispute autour des pratiques (filets mono-filaments) de pêche. Les deux camps ont fumé le calumet de la paix. Ils ont été réunis à la Gouvernance de Thiès, à l’initiative des Jarafs des 12 penc de la collectivité lebou, du Gouverneur de Thiès et du ministre des Pêches, Pape Sagna Mbaye.

« Je profite de cette occasion pour rendre hommage au Gouverneur de la région de Thies et aux Préfets et Sous-préfets qui se sont investis pour trouver une solution à ce problème qui nous a occupés depuis presque un mois, aussi aux acteurs portuaires, ceux de Mboro, de Cayar, de Guet-Ndar… Tous œuvrent dans le même sens pour que la paix revienne au sein de cette communauté de pêcheurs », a salué la tutelle.

Selon Emedia, Mbor Mbengue, porte-parole des Pêcheurs de Cayar, et El Hadj Fall de Mboro se sont engagés à sensibiliser les jeunes à respecter les consignes données pour que pareille situation ne se reproduise plus.