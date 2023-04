Arrestations d’enseignants : Le CUSEMS/A entame 48 heures de grève

Après avoir observé un débrayage hier, lundi 17 avril, le Cusems/A a décrété un mot d’ordre de grève totale de 48 heures, le mardi 18 et le mercredi 19 avril 2023

L’organisation syndicale revient à la charge, en dénonçant l’arrestation des enseignants lors des évènements politico-judiciaires du mois de mars. Le Cusems/A exige ainsi la libération de tous les camarades enseignants arbitrairement arrêtés, l’enlèvement de tous les bracelets électroniques posés sur les pieds des enseignants, le reversement sans condition de tous les MEPS, l’éradication du statut des décisionnaires, rapporte Sud Quotidien.

Dame Mbodj et ses camarades réclament également «l’équité salariale dans le traitement des agents de l’Etat», «la formation de tous les PC endurcies», «la mobilité nationale et le démarrage de la formation des chargés de cours». La «régularisation de tous les 5000 enseignants» et «la dématérialisation et l’allègement des procédures administratives» ainsi que «l’apurement de tout le passif des rappels».