« Karim Wade peut bel et bien être candidat », selon…

L’ancien ministre et fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, Karim Meissa Wade s’est présenté ce lundi 17 avril 2023, à la commission de révision des listes électorales pour s’inscrire sur lesdites listes. Il s’est inscrit sur la liste électorale de la commune de Point E Dakar. Condamné pour enrichissement illicite, en mars 2015, à six années de prison et 138 milliards de francs CFA d’amende (210 millions d’euros), il avait été gracié en juin 2016 par le président Macky Sall. Depuis lors, il réside au Qatar.

Le fils de Abdoulaye Wade va t-il recouvrer ses droits électoraux après sa réinscription sur les listes électorales ? L’expert électoral Djibril Gningue, membre du Groupe de recherche et d’appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), analyse les textes, sur Sud Fm, pour se faire une idée précise du cas Karim.

« Aux termes des dispositions du Code électoral, en ses article L29 deuxième tiret, L 30, 1er et 2e tiret, Monsieur Karim Wade ne devait pas être inscrit sur les listes électorales pendant un délai de 5 ans, à compter de la date à la condamnation était devenue définitive. Maintenant, si l’on retient la date du 15 août, comme étant la date à laquelle la condamnation a été définitive, il faut donc tirer les conséquences de l’article L30, 1er tiret et 2e tiret du Code électoral. Cela m’amène à penser que le délai durant lequel il ne devait pas être inscrit sur les listes électorales étant largement épuisé , Monsieur Karim Wade est en situation de pouvoir recouvrer la plénitude de ses droits électoraux. Cela veut dire que conformément à l’article L30 2e tiret, , il pouvait être relevé de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection par les tribunaux qui ont prononcé les condamnations visés au moment du prononcé. Ceci n’étant pas visiblement le cas, je pense que la seule possibilité qui lui restait était de profiter de la période de révision des listes électorales pour se réinscrire sur les listes électorales, et en cas de rejet, se pouvoir devant le chef de la Représentation diplomatique ou Consulaire qui doit prendre sa décision dans les 24 heures. Ou alors devant le tribunal d’instance s’il s’agit d’une des communes du Sénégal où il a la possibilité de s’inscrire », a déclaré Djibril Gningue repris par Senego.

En résumé, ajoute M. Gningue, Karim Wade peut bel et bien être candidat à l’élection Présidentielle 2024. « D’après le Code électoral, les articles sont assez clairs , si on part de la date du 15 août comme étant la date de la condamnation définitive. si on retient cette date, si vous calculez, 15 août 2015 à maintenant , il a largement dépassé les cinq ans ».