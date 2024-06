Les populations sont déçues de la baisse des prix (communiqué FGTS/B)

Communiqué de presse de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B)

Au plan social, La FGTS-B n’est pas surprise de la déception des populations et des consuméristes à l’annonce de la baisse du prix des denrées de 1ère nécessité à l’aune des engagements mirobolants de ceux qui n’auraient encore d’emprise sur les réalités socioéconomiques du Sénégal.

Notre conviction est qu’au-delà des projections sur l’autosuffisance voire la souveraineté alimentaire à très long terme, la contradiction principale demeure le changement de paradigme dans nos habitudes alimentaires. Surtout que c’est aux forceps que cette baisse devra malheureusement s’appliquer sur des commerçants innocents et impuissants ainsi que des boulangers qui risquent de fermer boutique ou de se débarrasser d’un personnel déjà éprouvé par un contexte de morosité économique.

Faut-il le rappeler, la baisse du coût de la vie implique celle du lait indispensable à la croissance des enfants, des légumes, des œufs, de la viande, de l’énergie, du loyer, des médicaments et des soins. Pour cette raison, la FGTS/B salue l’initiative GAVI pour la pure solidarité internationale dans la fabrication de vaccins africains. A cet effet, pourquoi les états africains, toujours prompts à s’en remettre au multilatéralisme, pour une fois, ne mutualiseraient-ils pas leurs efforts pour une souveraineté sanitaire africaine, ayant comme premier maillon la souveraineté vaccinale de l’Afrique ?

Par ailleurs, dans sa posture de défense des libertés, la FGTS/B comme à son habitude, s’insurge contre la tentative de musèlement tous azimuts, surtout de la presse et demeure solidaire des entreprises de presse tout en leur demandant de s’acquitter de leurs obligations fiscales et sociales.

Dans un autre registre, la FGTS/B rend un hommage posthume appuyé à Mademba Sock, un monument du syndicalisme mondial, membre de la commission des normes internationales de l’OIT. Il est un des précurseurs et chantre du syndicalisme autonome et indépendant au Sénégal, secrétaire général de l’UNSAS, rappelé à Dieu le 14 juin 2024 rejoignant ainsi un an après, jour pour jour, le regretté Sidya Ndiaye secrétaire général et fondateur de la FGTS/B disparu le14 Juin 2023 et prie pour le repos éternel de leur âme.

Fait à Dakar, le 23 juin 2024.

La Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts-B)