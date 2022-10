Les postiers reçus par le président du groupe parlementaire BBY

Le Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY), en présence du Président des Finances et du contrôle budgétaire et le Président de la commission des Lois, a reçu le SG du syndicat national des postes et télécommunications ce mardi 18 octobre 2022 à l’Assemblée nationale. Une rencontre d’échanges et de sensibilisation sur la situation du Groupe la Poste.

« La situation de ce groupe est difficile mais elle n’est pas désespérée. En attendant les mesures qui seront prises par le Gouvernement pour restructurer l’entreprise, les dispositions doivent être prises pour sécuriser le paiement des salaires des travailleurs. Le groupe de la majorité travaillera à accompagner l’Etat, les travailleurs ainsi que toutes les parties prenantes à asseoir des solutions durables dans les meilleurs délais. »