Sortie polémique de Sonko : Serigne Assane Mbacké tire sur la nouvelle opposition

Ce dimanche 9 juin 2024, le Premier Ministre, en l’occurrence M. Ousmane Sonko a tenu une conférence politique au grand théâtre. Le Chef du Gouvernement sénégalais, à travers cette activité, a abordé un bon nombre de sujets tels que : la politique de l’emploi des jeunes, la renégociation des contrats, l’indépendance du pouvoir judiciaire, la citoyenneté, les impôts, la liberté de la presse, entre autres thématiques.

Au moment où le Président Ousmane Sonko se prononçait sur chacun de ces sujets cités précédemment, il a fait primer l’intérêt général; c’est-à-dire M. Sonko a toujours mis en avant le Sénégal.

Alors, il est temps que la nouvelle opposition fasse preuve de sériosité et de grandeur. Et surtout, qu’elle sache et accepte que l’ère de la politique politicienne est révolue au Sénégal. Comme l’a dit notre leader, Ousmane Sonko, le Gouvernement dont il est le chef, fera tout son possible pour répondre à la lettre les attentes du peuple quoi qu’elles en soient.

Ousmane Sonko est toujours aux côtés de la population comme celle-ci l’a toujours été vis à vis de lui. Donc, les sorties inutiles et insensées de certains Politiques, voulant transformer les idées du Premier Ministre à des fins purement politiques, n’éprouvent que de la bassesse de l’actuelle opposition.

Concernant le paiement des impôts et la liberté de la presse où certains semblent profiter pour attaquer PROS. Personnellement, je pense que tout bon citoyen, Amoureux de son pays, doit impérativement soutenir le paiement des impôts.

Et par rapport à la liberté de la presse, nous savons tous que Liberté est différent de Libertinage. En effet, le Président Sonko n’a demandé ni plus, ni moins que l’éthique et le respect de la déontologie du journalisme. Le minimum pour être un journaliste respecté.

Et ce n’est pas parce qu’on est journaliste; on se permet de tout dire sur les personnes. Un journaliste, s’il fait autre chose qu’informer, ôte son costume journalistique.

« Le changement est inévitable, si vous appartenez à la classe politique politicienne; sachez que votre heure de retraite a sonné ».

Serigne Assane Mbacké.